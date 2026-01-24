Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
Richard Martin و محمود خالد

نداءً إلى هوارد ويب: جوارديولا ينفعل بسؤاله عن لقطة وولفرهامبتون ويحفز لاعبي مانشستر سيتي ضد الحكام!

جوارديولا لم ينسَ ما حدث في ديربي مانشستر..

شن بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، هجومًا شديد اللهجة ضد حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد رفض احتساب ركلة جزاء ضد وولفرهامبتون، في ليلة انتصار السيتيزنس بثنائية دون مقابل.

مانشستر سيتي "ضمد" جراحه - محليًا وقاريًا - بفوز على وولفرهامبتون، الذي يعاني في القاع، بثنائية نظيفة، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

ووقّع عمر مرموش وأنطوان سيمينو على ثنائية السيتي، في الدقيقتين 6 و45+2، ليرفع مانشستر رصيده إلى 46 نقطة، ويحافظ على وصافة ترتيب البريمييرليج، بفارق "4" نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون، عند "8" نقاط، في المركز العشرين والأخير.

ورغم ذلك الانتصار، إلا أن جوارديولا أبدى استياءه عندما تم سؤاله بشأن تغاضي الحكم فاراي هالام، عن احتساب جزائية لفريقه في الشوط الأول.

  • حكم مبتدئ يتحدى الـVAR

    وبعد مسيرة تحكيمية بين الفئات الأدنى منذ عام 2023، قاد الحكم فاراي هالام أولى مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتركب واقعة أثارت جدلًا كبيرًا.

    وتم استدعاء هالام للتوجه إلى شاشة الفيديو، من أجل مراجعة لقطة طالب فيها مهاجم مانشستر سيتي، عمر مرموش، بالحصول على ركلة جزاء، بداعي خطأ لمسة يد على يارسون موسكيرا.

    وفي مثال نادر على قيام الحكم بتأييد قراره بدلًا من اتباع توصية الـ"فار"، أعلن هالام "بعد المراجعة، تبين أن الكرة اصطدمت بذراع لاعب وولفز، الذي كان في وضع طبيعي، لذا سيبقى قرار اللعب ساريًا".

    وبينما أشاد روب إدواردز، المدير الفني لوولفرهامبتون، بالحكم وأبدى دعمه لقراره، كان جوارديولا له رأي مختلف، حيث طالب بتفسير من قِبل هوارد ويب، رئيس لجنة الحكام الإنجليزية، حول تلك اللقطة.

  • Manchester City v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    جوارديولا لويب: تعال واشرح لنا!

    وخلال ظهوره في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة، قال جوارديولا "الحكم ظهر لأول مرة، والآن سيتعرف عليه الجميع، أعتقد أنها المرة الأولى التي يذهب فيها إلى الشاشة ويرفض وضع الذراع الطبيعي. أنا واثق من أن هوارد ويب سيظهر غدًا في وسائل الإعلام، ليشرح لماذا لا تعتبر هذه ركلة جزاء".

    واستشهد جوارديولا بواقعة مباراة الديربي مع مانشستر يونايتد، والتدخل العنيف من قِبل ديوجو دالوت على جيريمي دوكو، فيما لم يتم إشهار بطاقة حمراء في وجه لاعب اليونايتد، بداعي أنه كان ينافس على الكرة، مضيفًا أن جيريمي لم يتمكن من اللعب ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا، بسبب تلك الواقعة.

    وأردف جوارديولا ساخرًا "ما فعلوه مع اليونايتد، المرة الأولى التي يفعلون فيها ذلك، لأن الموقف كان موضع شك بعض الشيء، أليس كذلك؟ لهذا لم يلعب جيريمي أمام بودو جليمت، ولكن لا بأس. أنا أنتظر غدًا، لا تنتظروا حتى الأربعاء، لدينا دوري أبطال أوروبا، ونحن مشغولون. هوارد ويب، تعال غدًا، واشرح لماذا لم تكن ركلة جزاء".

  • مدرب السيتي يريد عودة اللاعبين لمواجهة الحكام

    ولا تعد هذه المرة الأولى التي ينتقد فيها جوارديولا، قرارات الحكام، هذا الموسم؛ بل إنه كان غاضبًا من قرار تقنية الفيديو بإلغاء هدف أنطوان سيمينو ضد نيوكاسل، في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، بعد مراجعة استمرت لمدة "6" دقائق، كما أنه لم ينسَ واقعة عدم طرد ديوجو دالوت في ديربي مانشستر.

    وقال جوارديولا إنه يتمنى استعادة جميع لاعبيه المصابين لمواجهة تأثير قرارات الحكام على فريقه، مضيفًا أنه بالرغم من الحكام، إلا أن مانشستر سيتي حقق ست بطولات في البريمييرليج خلال تسعة مواسم.

    وأضاف "تعال غدًا لتشرح القواعد، وكيف تعمل مرة أخرى. هل تعرف كم عدد الأخطاء التي تم احتسابها على جيريمي (دوكو) بسرعته المذهلة؟ إذا ركضنا أنا وأنت بسرعتنا المعتادة ودفعونا، سيعتبر ذلك غطسًا، ولكن بسرعة جيريمي، إذا لمسوه، فلن يستطيع التحكم في سرعته".

    وتابع جوارديولا "في بداية الموسم، أخبرونا أن تجاوز المدافعين المركزيين لكتفي المهاجم يعد خطأ، هل تعرف عدد الأخطاء التي ارتكبت ضد إرلينج هالاند؟ أكثر من الأخطاء التي ارتكبت لصالحه. أعدوا لي اللاعبين".

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    ما ينتظر مانشستر سيتي

    ونجح مانشستر سيتي في تقليص فارق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع المتصدر آرسنال، ولكن على كتيبة جوارديولا أن تركز على الفوز ضد جلطة سراي، الأربعاء، في آخر جولات مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتاج السيتي للفوز من أجل حفظ آماله في إنهاء الدور التمهيدي ضمن المراكز الثمانية الأولى، والتأهل مباشرة إلى دور الـ16، دون الحاجة إلى "الملحق" الذي أطاح به في الموسم الماضي أمام ريال مدريد.

    وفي هذا السياق، قال جوارديولا "فزنا على فريق لم يتعرض للهزيمة في آخر 4-5 مباريات، لذا نحن سعداء للغاية. كان علينا كسر سلسلة النتائج السلبية، لهذا كان الأمر جيدًا، الطاقة كانت جيدة للغاية في الشوط الأول، ثم ارتكب (عبد القادر) خوسانوف خطأ وعانينا قليلًا. ثم تغيروا، تقدموا أكثر إلى الأمام، كانت آخر 20-25 دقيقة أقل مردودًا بعض الشيء، ولكن بالنظر لعدد المباريات، كانت النتيجة جيدة، ونأمل أن نستمد طاقة جيدة لمباراة الأربعاء".

