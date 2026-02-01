AFP
جوارديولا غاضب بسبب هدف سولانكي ومدرب توتنهام يتعاطف: لو كانت معكوسة لاحُتسبت ضربة جزاء!
سيتي يضيع المزيد من النقاط في سباق اللقب
افتتح ريان شرقي التسجيل في وقت مبكر قبل أن يضاعف أنطوان سيمينيو النتيجة في الشوط الأول الذي كان من الممكن أن يشهد تسجيل مانشستر سيتي لعدة أهداف أخرى. لكن توتنهام عاد بقوة بعد الاستراحة، وسجل سولانكي هدفين - الثاني بضربة مقصية مذهلة - ليضمن تعادل المباراة ويقلص مانشستر سيتي الفارق مع آرسنال المتصدر للدوري الإنجليزي الممتاز إلى ست نقاط.
ومع ذلك، كان الهدف الأول لسولانكي مثيرًا للجدل ، حيث بدا أنه ركل الكرة بين ساقي مارك جيهي ليضعها في الشباك، وضرب في أثناء ذلك ساق المدافع. ومع ذلك، تم اعتماد الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو على الرغم من احتجاجات سيتي الصريحة.
جوارديولا غير راضٍ عن قرار الحكم بشأن هدف سولانكي
في مقابلة مع "بي بي سي" بعد المباراة، سُئل جوارديولا عن قراره بقبول الهدف الأول لسولانكي. فأجاب: "حسناً، إذا فعلت ذلك مع مهاجم، فسيكون ذلك ركلة جزاء، أنا لست حكماً، الأمر مثير للاهتمام في الدوري الإنجليزي ".
في مؤتمر صحفي، واجه جوارديولا هذا السؤال مرة أخرى وقال: "إذا فعل ذلك مدافع وسط لمهاجم، فسيكون ذلك ركلة جزاء، أليس كذلك؟ أنت قلت ذلك، أنا لم أقله، أنت رأيت ذلك".
وفيما يتعلق بعدم قدرة مانشستر سيتي على الحفاظ على زخمه في المباريات، أضاف: "هذا يحدث في الدوري الإنجليزي اليوم. أحياناً نستطيع السيطرة على ذلك، لكن طريقة لعب كرة القدم في إنجلترا تجعل هذا يحدث أحياناً".
"نحن نلعب بمستوى عالٍ. لم نتمتع بالثبات اللازم للفوز بالمباريات بينما تمكن الآخرون من ذلك، 14 مباراة عدد كبير من المباريات".
فرانك مندهش قليلاً من قرار سولانكي
كما سُئل توماس فرانك، المدير الفني لتوتنهام، عن الهدف الأول لسولانكي، لكنه قال إنه يتعاطف مع غضب مانشستر سيتي، لكن توتنهام تعرض أيضًا لقرارات مثيرة للجدل هذا الموسم، ويرى أن هذا يعادل الأمور.
قال فرانك: "أعتقد أن هناك احتكاكًا واضحًا منه، لكن كنا نريد بشكل عام عتبة أعلى لإلغاء القرارات. أعتقد أن هدف ليفربول في الخسارة 2-1 في ديسمبر حيث وضع هوجو يديه بوضوح على ظهر روميرو، أعتقد أنه لا توجد مناطق رمادية، سعيد جدًا لأن الأمر انتهى لصالحنا في النهاية، وأعتقد أن هذا كان أكثر من عادل".
أسبوع حافل في موسم سيتي
يعود مانشستر سيتي إلى الملاعب يوم الأربعاء في مباراة الإياب من نصف نهائي كأس كاراباو ضد نيوكاسل، متقدماً بنتيجة 2-0 في تلك المباراة التي ستقام على ملعب الاتحاد، ثم يسافر إلى أنفيلد يوم الأحد المقبل لمواجهة ليفربول.
