جوارديولا محق .. كرة القدم تقتل نفسها!

مخاطر الضغط على اللاعبين!

كان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي محقًا في الاعتراض على حصول لاعبيه على راحة أقل من ثلاثة أيام قبل مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

ووقف جوارديولا، مع جاري لينيكر وزملاؤه في "بي بي سي سبورت" بملعب ويمبلي بعد فوز مانشستر سيتي على تشيلسي بنتيجة 1-0 في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وتوقعوا منه أن يتحدث عن مدى سعادته بلاعبيه والتأهل لنهائي البطولة، ولكن بدلاً من ذلك وجه مدرب السيتى خطاب عن تحديد موعد المباراة بعد فترة قليلة من آخر مواجهة لهم.

وقال جوارديولا: "إنه أمر غير مقبول ولأنني فزت لدي الشجاعة لإخباركم عن صحة اللاعبين، هذا ليس طبيعيًا ولا أفهم كيف نجونا اليوم لماذا نلعب اليوم وليس غدًا، ولم يلعب اليونايتد في منتصف الأسبوع؟ لماذا لا يكون هناك يوم إضافى أخر من أجل صحة اللاعبين؟ أخبرني كيف نجحنا في الاستعداد لمواجهة تشيلسي في أهم لحظة بالموسم؟".

وكان مدرب السيتى محقًا في الاعتراض والغضب بسبب جدول المباريات المكثف الذى يهدد بإصابة أفضل اللاعبين في العالم ويجب أن يتم الاستماع إليه لأنه إذا استمر الوضع كما هو على حساب راحة اللاعبين وصحتهم فإن كرة القدم ستتسبب في قتل نفسها.