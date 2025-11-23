بشراء قصر قيمته 13.5 مليون جنيه إسترليني.. جوارديولا يستعد للعودة إلى مدينة برشلونة!

كان الزوجان معاً لأكثر من 30 عاماً، حيث التقيا لأول مرة في عام 1994 وتزوجا عام 2014. ومع ذلك، وعلى الرغم من الانفصال، تشير التقارير إلى أن جوارديولا وسيرا ظلا ودودين ويواصلان اعتبار نفسيهما عائلة مع أطفالهما الثلاثة.

وُصفت المفاوضات بشأن طلاقهما بأنها "ودية" حيث يستخدم الزوجان نفس المحامي لتسوية التفاصيل الدقيقة في طلاقهما. استخدام نفس المحامي يعني أن إنهاء زواجهما لن يكون محل نزاع من قبل أي من جوارديولا أو سيرا.

وُصف الطلاق بأنه "وشيك" في أغسطس، مع تقارير في إسبانيا تشير إلى أنه لا توجد طريقة لعودة الزوجين كشريكين.

ويقال إن جوارديولا يتطلع لشراء قصر في برشلونة بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني، والذي يقع على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من منزل الزوجية لجوارديولا وسيرا البالغ سعره 8.5 مليون جنيه إسترليني.