"يعتقد أنه جوارديولا".. غرفة ملابس ريال مدريد تهدد بثورة ضد تشابي ألونسو!

"إنه يعتقد أنه بيب غوارديولا" يستمر الإحباط في التراكم خلف الكواليس. يشعر بعض اللاعبين أن حريتهم على أرض الملعب مقيدة. يعتقد البعض أن ألونسو منعزل.
كشف مصدر داخلي مقرب من غرفة ملابس مدريد عن الصعوبات التي يواجهها ألونسو حاليًا. في حديثه إلى "The Athletic"، قال المصدر: "بعضهم فاز بالكثير دون القيام بهذه الأشياء، وعندما فُرضت عليهم، تذمروا. إنه يعتقد أنه بيب جوارديولا، لكنه في الوقت الحالي مجرد تشابي".
يُقال إن هذه العبارة تتردد باستمرار في المحادثات حول الفريق. إنها ليست إطراءً كاملاً. جزء منها إعجاب، وجزء منها تشكك. سلطت مغادرة فينيسيوس جونيور الغاضبة بعد استبداله ضد برشلونة الضوء على التوتر، ولكن يبدو أن المشاكل قد تكون أعمق من ذلك.
يشعر البعض أن ألونسو "يصعب الوصول إليه". المقارنات مع أسلوب أنشيلوتي المنفتح والدافئ تجعل الفجوة تبدو أكبر. متخصصون في التدريب، قواعد أكثر صرامة، وصول مقيد، تغييرات كلها مصممة لتحسين التركيز. ومع ذلك، فإن هذا يغير الأجواء. يستجيب الفريق بمستويات محسنة على أرض الملعب، لكنهم ليسوا جميعًا سعداء بذلك.