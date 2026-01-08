جوارديولا فاز من منزله .. آرسنال بـ"وجه المتصدر الوديع" يحوّل أرني سلوت إلى "بطل وهمي" في ليفربول

عاش عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان؛ على وقع القمة الإنجليزية الكبيرة بين ناديي آرسنال وليفربول، مساء يوم الخميس.

المباراة التي أُقيمت على "ملعب الإمارات" في العاصمة لندن، جمعت بين فريقين فقط فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ إلا أنه كان هُناك طرف ثالث يتواجد بروحه، وهو نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا.

السيتزنس وجميع الأندية المنافسة في القمة؛ كانت تُمني النفس لتعثر آرسنال "المتصدر" ضد ليفربول، وهو ما حدث بالفعل.

القمة انتهت بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وبهذه النتيجة.. عادت الحياة نسبيًا إلى مسابقة الدوري؛ حيث وصل آرسنال إلى نقطته الـ49 في "الصدارة"، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي "الوصيف" وأستون فيلا "الثالث".

أما ليفربول بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت؛ وصل إلى نقطته الـ35 من 21 مباراة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد تعادل آرسنال وليفربول، في ليلة الخميس..