جوادالاخارا يستخدم "الرافعات" لسخرية قاسية من برشلونة قبل مواجهة كأس الملك!

في أجواء مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، خطف نادي جوادالاخارا الأضواء قبل مباراته المرتقبة في كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة "حامل اللقب"، بعدما نشر سلسلة من التغريدات الساخرة التي تستهدف النادي الكتالوني بشكل مباشر.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على جوادالاخارا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بيدرو إسكارتين"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

وتعد هذه الطريقة المعتادة من الفرق الصغيرة في إسبانيا، من أجل استهداف إثارة الجدل وزيادة التفاعل قبل مواجهة الكبار، بحيث يتفاعل جماهير النادي الكبير مع التغريدات وكذلك وسائل الإعلام فتزداد شهرة ومتابعة النادي المغمور ويصبح حديثًا للوسط الرياضي.