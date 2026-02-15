"جنون!" - الكشف عن رأي لاعبي مانشستر يونايتد الحقيقي بشأن هاري ماجواير مع اقتراب انتهاء عقد المدافع الشهير

يحصل ماجواير حالياً على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، ومن المرجح أن أي صفقة جديدة تُعرض على النجم المولود في شيفيلد ستشهد تخفيضاً كبيراً في الراتب، وربما تتضمن مكافآت مرتبطة بالأداء.

بعد أن تألق مع ليستر وفي كأس العالم 2018 مع إنجلترا، حصل ماجواير على انتقاله القياسي إلى أولد ترافورد وحقق نجاحًا في المواسم الأولى له مع النادي. عينه أولي جونار سولشاير كقائد للفريق في عام 2020، ثم جرده إريك تين هاج من منصب القائد في عام 2023 وكاد أن يغادر النادي في عدة مناسبات وسط انتقادات وتدقيق من وسائل الإعلام.

لكن عودة ماجواير إلى مستواه المعهود واستمرار أهميته خلف الكواليس كانا مثالاً قوياً لأعضاء الفريق الأقل خبرة. مؤخراً، حصل ماجواير على لقب أفضل لاعب في المباراة التي فاز فيها مانشستر يونايتد 3-2 على المتصدر أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويشكل شراكة قوية مع ليساندرو مارتينيز تحت قيادة مايكل كاريك بعد عودته مؤخراً من إصابة في الفخذ.

قال كاريك عن ماجواير بعد أدائه ضد مانشستر سيتي، في عودته إلى الفريق لأول مرة منذ نوفمبر: "أعتقد أن ذلك أعطانا أساسًا قويًا حقًا مع ليتشا [مارتينيز] وهاري. شعرت أن المباراة كانت مهمة لاكتساب الخبرة ومعرفة ما هو الشعور. كان ذلك طلبًا كبيرًا من H [ماجواير] ويستحق الثناء عليه. أعتقد أننا نأخذ أحيانًا ما يفعله اللاعبون كأمر مسلم به، لكن بالنسبة له، فقد لعب اليوم وتجاوز الأمر.

لن أكذب، كان الأمر بمثابة مغامرة محسوبة إلى حد ما فيما يتعلق بمدة لعبه وقدرته على اجتيازها، لأنه تدرب فعليًا لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط على مدار ثمانية أو تسعة أسابيع، وهذا يوضح مدى أهمية الأمر بالنسبة له. أعتقد أنه كان رائعًا. كان هو وليشا قويين جدًا في الدفاع وأعطونا الأساس الذي بنينا عليه".