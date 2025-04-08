"جنن مشجعة في المدرجات وأحبط زملاءه على أرضية الملعب!" .. ذكاء سيموني إنزاجي يكرس عقدة هاري كين ضد إنتر

هاري كين يسقط في اختبار إنتر مجددًا..

"من أجل هذه المباريات تم التعاقد معك يا هاري كين!".. هذا هو لسان حال جماهير نادي بايرن ميونخ، عند الحديث عن صفقة المهاجم الإنجليزي الكبير؛ الذي وقع معه العملاق الألماني في صيف عام 2023، قادمًا من توتنهام هوتسبير.

لكن.. كين خذل جماهير بايرن ميونخ، في القمة الأوروبية الكبيرة التي جمعت بين فريقهم ونادي إنتر، مساء اليوم الثلاثاء.

المهاجم الإنجليزي لم يقدم المستوى المأمول منه؛ ليساهم في سقوط العملاق الألماني على أرضه أمام إنتر (1-2)، ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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إنتر سجل ثنائيته عن طريق لاوتارو مارتينيز ودافيد فراتيسي، في الدقيقتين 38 و88؛ بينما أحرز توماس مولر هدف بايرن ميونخ الوحيد، في الدقيقة 85.

ومن المقرر أن يتقابل بايرن وإنتر مجددًا، على أرضية ملعب "جوزيبي مياتزا" في إيطاليا هذه المرة، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 16 أبريل الجاري.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور هاري كين المخيب ضد إنتر، مساء الثلاثاء..