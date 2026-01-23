جنة كرة القدم لا تحب هذا النموذج.. سيسك فابريجاس “نسخة أرتيتا” التي تكرهها إيطاليا!

اليوم يبدو من غير المعقول إجراء مثل هذه المقارنة، ليس لأننا لا نملك دليلاً على عكس ذلك، لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون هي نفسها لو وقف فابريجاس في نفس موقف موتا.

عندما اختار يوفنتوس الرهان على تياجو موتا، فعل ذلك لسبب محدد وبسيط: "ثورة اللعب" بعد سنوات من أليجري التي حققت نتائج جيدة ولكنها أرهقت الأجواء.

من ناحية أخرى، كان موتا قد أثار الإعجاب في بولونيا بأسلوب لعبه، مع الأمل في أن يتمكن من نقله إلى تورينو، ولكن في بيئة مثل بيئة يوفنتوس، يجب أن تكون قادرًا على الاندماج فيها قبل إحداث ثورة.

وهكذا انكمش موتا على نفسه بين التغييرات المستمرة في التشكيلة، والخيارات المثيرة للجدل، والأفكار التي لم يفهمها اللاعبون على أرض الملعب أبدًا، والاستحواذ اللامتناهي على الكرة الذي غالبًا ما كان لا يؤدي إلى شيء، في قناعة بأن مشروعه "اللعب" كان الأولوية حتى على يوفنتوس نفسها.

مثل هذا النموذج الذي يذكرنا كثيرًا بفابريغاس والذي كان من الممكن أن ينهار بنفس الطريقة في إنتر لو كان قد تولى المهمة ذاتها التي تم إيكالها لموتا.