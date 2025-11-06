"تخيلوني بملابس سباحة حمراء ولهذا السبب لم أحضر جنازة جوتا!" .. كريستيانو رونالدو يقارن بينه وديفيد بيكهام ويخطط لـ"شيء ما" مع دونالد ترامب

وفي هذا السياق.. كشف الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، عن أنه تلقى خبر وفاة النجم ديوجو جوتا؛ عندما كان يتواجد في "صالة الألعاب الرياضية"، مع خطيبته الأرجنتينية جورجينا رودريجيز.

رونالدو قال: "دخلتُ في نوبة بكاء بعد سماع الخبر.. جوتا كان رجلًا عظيمًا وهادئًا؛ لقد كنتُ أشعر بالاستمتاع عند التحدث معه".

وكان رونالدو قد غاب عن جنازة جوتا، الذي توفي في حادث سير مروع بإسبانيا، يوم 3 يوليو من عام 2025؛ حيث أثار هذا القرار جدلًا واسعًا.

وبخصوص ذلك.. أكد الأسطورة البرتغالية على أنه يشعر برضاءٍ تام، عن قراره الشخصي بعدم الحضور إلى جنازة جوتا؛ وذلك رغم كل الانتقادات التي وُجِهت إليه، بخصوص هذا الأمر.

وأضاف: "لستُ بحاجة إلى أن أكون أول من يصل للجنازة؛ ليقول الناس (انظروا.. كريستيانو هُنا)"، لافتًا إلى أنه فكر في عائلة جوتا قبل نفسه، عندما اتخذ قرار عدم الحضور.

ولخص رونالدو غيابه عن جنازة نجم منتخب البرتغال، في نقطتين مهمتين؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: بعد وفاة والده - أي رونالدو -؛ لم يقم بزيارة مقبره مرة أخرى.

* ثانيًا: حضوره يعني تحويل الجنازة إلى مسرحية؛ بسبب الأضواء التي كانت ستسلط عليه - أي رونالدو -.

وشدد كريستيانو رونالدو على أنه قام ببعض الأشياء خلف الكواليس، بعد وفاة ديوجو جوتا؛ والتي لم يعلم عنها أي شخص شيئًا.