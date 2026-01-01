جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2026

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.

ومع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، فإن العديد من أندية دوري روشن السعودي تسعى إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواصلة المشوار بقوة.

أسماء عديدة تدور في فلك الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي، أهمهم المصري محمد صلاح والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإيطالي فرانشيسكو أتشيربي وكل هؤلاء ترتبط أسماؤهم بأندية سعودية في الميركاتو.

وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جميع انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2026..