جميع صفقات أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025

أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
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ومع انطلاق فترة الانتقالات الشتوية 2025، فإن العديد من أندية دوري روشن السعودي تسعى إلى تعزيز صفوفها بأفضل طريقة ممكنة من أجل مواصلة المشوار بقوة في النصف الثاني من الموسم.
أسماء عديدة تدور في فلك الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي، أهمهم البلجيكي كيفن دي بروينه والهولندي فرينكي دي يونج وآخرون، وكل هؤلاء ترتبط أسماؤهم بأندية سعودية في الميركاتو.
وفي هذا التقرير من جول نستعرض سويًا جميع انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025..
متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2025 في دوري روشن السعودي؟