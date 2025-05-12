"صرخته دوت في الملعب وجمهور الهلال أبهره" .. عمر السومة يفشل في الرد على عبدالرزاق حمدالله وخطة الشلهوب أحبطته مع العروبة

السومة في خطر كبير مع نادي العروبة..

قبل انطلاق صافرة بداية مواجهة الهلال؛ كانت الأنظار كلها مُسلطة على عمر السومة، مهاجم نادي العروبة؛ من أجل مساعدة فريقه بالإضافة إلى عملاق جدة الاتحاد، في ليلة واحدة فقط.

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السومة كان أمل العروبة، لتحقيق نتيجة جيدة أمام الهلال، تساعده في الهروب من منطقة الهبوط؛ بالإضافة إلى منح لقب دوري روشن السعودي للاتحاد، قبل 3 جولات من النهاية.

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لكن.. السومة فشل بشكلٍ كبير؛ ليسقط العروبة (0-4) أمام مستضيفه نادي الهلال، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي 2024-2025.

رباعية الهلال؛ سجلها كل من أليكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري وكايو سيزار "هدفين"، في الدقائق 28 و65 و90 و90+2 - على التوالي -.

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وبهذه النتيجة.. تجمد العروبة عند النقطة 30، في "المركز السادس عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما ارتقى الهلال إلى نقطته الـ68، في "الوصافة".

ويبتعد الهلال بفارق 6 نقاط عن الاتحاد "المتصدر"؛ ما يعني أن تتويج الأخير بلقب الدوري رسميًا، تأجل إلى مباراة الرائد مساء الخميس القادم، في الجولة 32 من مسابقة الدوري؛ إذا حقق الفوز بالطبع.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور عمر السومة في مباراة الهلال والعروبة، مساء اليوم الإثنين..