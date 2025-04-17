جمهور الهلال ينتفض أمام الخليج لإقناع سالم الدوسري بـ"التجديد" .. وهكذا رد اللاعب!

مستقبل سالم الدوسري يثير الجدل دائمًا..

وجهت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رسالة إلى النجم سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ في ظل أزمة تجديد عقده.

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سالم البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الفريق الهلالي، حتى 30 يونيو من العام الحالي 2025؛ حيث يحق له التوقيع حاليًا مع أي نادٍ آخر؛ وذلك بعد دخوله "الفترة الحرة".

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وترددت أنباء في الأيام الماضية، عن اتفاق الإدارة الهلالية مع اللاعب على التجديد، في أعقاب تدخل الأمير الوليد بن طلال، عضو الشرف الذهبي بالنادي؛ إلا أن هذا الأمر لم يحدث - حتى الآن -.