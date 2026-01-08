Cristiano Ronaldo Joao Felix Nassr gfx (Goal Only)Goal AR
أفلام الأكشن في انتظارك وجمهور النصر لن يصبر كثيرًا! .. "هدية ربانية" تنقذ ليلة كريستيانو رونالدو الشخصية ضد القادسية

كريستيانو رونالدو كان تائهًا في قمة النصر والقادسية..

يبدو أن عام 2026، قرر أن يُدير ظهره للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حتى الآن على الأقل.

رونالدو الذي بدأ عام 2026 بشكلٍ سيئ، في كلاسيكو المملكة الكبير ضد النادي الأهلي؛ ها هو يكمل الأمر في مواجهة القادسية، مساء اليوم الخميس.

وخسر النصر (2-3) ضد الأهلي، في الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يسقط بهدف لاثنين، ضد القادسية.

ورغم أن الأسطورة البرتغالية، سجل هدف الفريق النصراوي الوحيد ضد القادسية؛ ولكنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه، طوال الـ90 دقيقة.

وتجمد النصر بعد الهزيمة أمام القادسية، عند النقطة 31 في "وصافة" دوري روشن السعودي؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر نادي، صاحب "الصدارة".

أما القادسية وصل إلى نقطته الـ27، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بشكلٍ مؤقت.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والقادسية، مساء اليوم الخميس..

  • FBL-KSA-AL-NASSR-QADSIAHAFP

    كريستيانو رونالدو.. ليلة كروية سيئة في مباراة النصر والقادسية

    قدّم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، واحدة من أسوأ مبارياته مع الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك في مواجهة القادسية مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    رونالدو الذي اقترب من عامه الـ41؛ ظهر تائهًا تمامًا على أرضية ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: قراءة مُتأخرة لتمريرات زملائه فوق أرضية الملعب.

    * ثانيًا: ثقل في الأقدام وبطء الحركة بشكلٍ واضح للغاية.

    * ثالثًا: تراجع كبير في فاعلية إنهاء الفرص.

     هذا التراجع الكبير في فاعلية رونالدو؛ تجلى في الفرصة الكبيرة التي تحصل عليها في الدقيقة 33، من عمر المواجهة ضد القادسية.

    وقتها.. استقبل الأسطورة البرتغالية عرضية متقنة، وهو يقف وحيدًا تقريبًا داخل منطقة الـ18 القدساوية؛ ولكنها مرت من قدمه، بشكلٍ غريب.

  • FBL-KSA-AL-NASSR-QADSIAHAFP

    "هدية ربانية" تنقذ ليلة كريستيانو رونالدو الشخصية ضد القادسية

    رغم ليلته السيئة ضد نادي القادسية، مساء اليوم الخميس؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، نجح في تسجيل هدف النصر الوحيد.

    وأساسًا.. هدف رونالدو الذي جاء في الدقيقة 81 من عمر المباراة؛ كان بمثابة "الهدية الربانية" له، لإنقاذ ليلته السيئة جدًا ضد القادسية.

    جهاد ذكري، قلب دفاع فريق القادسية الأول لكرة القدم، ورغم تألقه الكبير في المباراة ضد النصر؛ لكنه ارتكب خطأً فادحًا، عندما لمس الكرة بأطراف أصابعه داخل منطقة الـ18.

    وقتها.. كانت الكرة في حوزه البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ والذي كان ظهره لمرمى القادسية، أساسًا.

    ورغم ذلك.. أبعد مدافع القادسية الكرة بيده؛ ليحتسب الحكم "ركلة جزائية" لمصلحة النصر، سجل منها رونالدو هدفه.

    ويُعد هذا الهدف؛ رقم 958 في مسيرة الأسطورة البرتغالية مع عالم الساحرة المستديرة، وذلك في رحلته نحو الـ1000 هدف.

  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو بين "ضحكة ساخرة وغضب جمهور النصر"

    وبعيدًا عن الأداء الفني للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ فقد استوقفنا مشهدين كانا هو بطلهما خلال مواجهة القادسية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: ضحكة "ساخرة" من زميله في النصر.

    * ثانيًا: انقلاب بعض جماهير النصر ضده.

    نعم.. رونالدو ظهر وهو يضحك بشكلٍ ساخر؛ وذلك بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه الحارس النصراوي نواف العقيدي، في لعبة الهدف القدساوي الأول.

    العقيدي الذي خرج من مرماه، لاستلام الكرة في منتصف ملعب النصر؛ سددها في وجه نجم القادسية المكسيكي جوليان كينونيس بشكلٍ غريب؛ ليجد الأخير نفسه أمام الشباك الخالية تمامًا.

    أما النقطة الثانية؛ اتضحت بإطلاق بعض من جمهور النصر صافرات استهجان ضد رونالدو، عند فقدانه الكرات فوق أرضية المستطيل الأخضر.

    والحقيقة.. الصافرات لم تكن ضد رونالدو فقط؛ فجمهور النصر ظهر غاضبًا من بعض اللاعبين عند فقدان الكرة، رغم أنهم ظلوا يساندون الفريق حتى الدقيقة الأخيرة.

  • لقطة مثيرة.. "أفلام الأكشن" في انتظارك يا كريستيانو رونالدو

    أخيرًا.. يجب تسليط الضوء على لقطة أغضبت الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال مواجهة القادسية، مساء اليوم الخميس.

    اللقطة التي نقصدها هُنا؛ هي عندما سقط رونالدو داخل منطقة الـ18 القدساوية، في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

    ونهض الأسطورة البرتغالية من أرضية الملعب، بعد هذه اللقطة؛ حيث أخذ يصرخ في حكم المباراة، مطالبًا باحتساب "ركلة جزاء" للنصر.

    واعتمد رونالدو في طلبه، بالحصول على "ركلة جزائية"؛ بأنه كان هُناك دفع من لاعب القادسية ضده.

    لكن.. الإعادات أظهرت أن رونالدو، سقط أثناء ارتقاءه عاليًا فوق لاعب القادسية، في محاولة للحاق بالعرضية النصراوي؛ مع عدم وجود أي دفع ضده، وهو ما أيّده الحكم.

    بمعنى.. رونالدو الذي ارتبط اسمه بإمكانية المشاركة في بعض أفلام الحركة الأمريكية، سواء الآن أو بعد الاعتزال؛ أعطى طابع "الأكشن" في هذه اللقطة، في محاولة لإقناع الحكم باحتساب "ركلة جزاء" لصالحه.

