أفلام الأكشن في انتظارك وجمهور النصر لن يصبر كثيرًا! .. "هدية ربانية" تنقذ ليلة كريستيانو رونالدو الشخصية ضد القادسية

يبدو أن عام 2026، قرر أن يُدير ظهره للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم؛ حتى الآن على الأقل.

رونالدو الذي بدأ عام 2026 بشكلٍ سيئ، في كلاسيكو المملكة الكبير ضد النادي الأهلي؛ ها هو يكمل الأمر في مواجهة القادسية، مساء اليوم الخميس.

وخسر النصر (2-3) ضد الأهلي، في الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يسقط بهدف لاثنين، ضد القادسية.

ورغم أن الأسطورة البرتغالية، سجل هدف الفريق النصراوي الوحيد ضد القادسية؛ ولكنه لم يظهر بالمستوى المأمول منه، طوال الـ90 دقيقة.

وتجمد النصر بعد الهزيمة أمام القادسية، عند النقطة 31 في "وصافة" دوري روشن السعودي؛ وبفارق 4 نقاط عن عملاق الرياض الآخر نادي، صاحب "الصدارة".

أما القادسية وصل إلى نقطته الـ27، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بشكلٍ مؤقت.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والقادسية، مساء اليوم الخميس..