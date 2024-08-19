جمهور النصر "بزران" ونجومية سامي الجابر "وهم" .. معارك فهد الهريفي تحرق الأخضر واليابس!

أشهر معارك نجم النصر الأسبق..

إن ذُكر اسمه فاعرف أن هناك جدل ما، لا ليس جدلًا عاديًا، إنما ذاك الذي يهز الوسط الرياضي، ويتصدر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي..

نعم! فهو من لا يخاف لومة لائم، إن ظن أنه على حق، لا تحاول الوقوف في طريقه، لأن الدهس سيكون مصيرك!

الحديث هنا عن فهد الهريفي؛ نجم النصر والمنتخب السعودي الأسبق، الذي دخل عدة معارك بينما كان لاعبًا، والكثير الكثير بعدما علق حذائه، خاصةً وأنه كان يسعى لتولي منصب رسمي في نادي النصر، وهي الخطوة التي لم يفلح في تحقيقها حتى وقتنا هذا.

أحدث معاركه يخوضها مع ناديه وبعض من جماهيره، في ظل تنديده بالطريقة التي يدار بها العالمي في السنوات الأخيرة، لكن لا حياة لمن ينادي..

صرخ مرارًا مطالبًا بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، لكن لم يستجب له أحد، حتى كانت النتيجة الخروج من موسم 2023-2024 بصفر بطولات، وافتتاح الموسم الجديد 2024-2025 بهزيمة ثقيلة أمام الهلال (4-1) في نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

لكن بعيدًا عن تلك المعركة، نستعرض في السطور التالية أبرز المعارك التي خاضها فهد الهريفي على مدار مسيرته..