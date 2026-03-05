Goal.com
Matthias Jaissle Ahli Ivan Tony Mahrez
أحمد فرهود

دعوة للتفاؤل يا جمهور الأهلي: فريقكم لا ينتظر "هدايا النصر" للتتويج بلقب الدوري.. والهلال الخطر الأكبر عليكم

هل يُحقق الأهلي لقب الدوري بعد غياب 10 سنوات؟!..

بين أهازيج الجماهير التي لا تهدأ في المدرجات، وعودة الراقي لفرض هيبته في الميدان؛ تبدو رائحة الذهب قريبة جدًا من أسوار عملاق جدة الأهلي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

نعم.. لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، لم يعد مجرد حلم أو طموح مشروع، في الموسم الرياضي الحالي؛ بل تحوّل إلى حقيقة ممكنة للغاية، على أرض الواقع.

  ومع كل جولة تمر.. يثبت رجال المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، أنهم قادرين على اعتلاء عرش الدوري؛ الذي يغيب عن قلعة الراقي، منذ 10 سنوات كاملة.

هذه القدرة ناتجة عن تخطيط الإدارة والمدرب؛ إلى جانب عرق نجوم الفريق الأول لكرة القدم، ومساندة جمهور لا يمل من الوفاء.

وسيبدأ الأهلي خطوته الأولى، نحو تحقيق لقب دوري روشن، من أصل 10 جولات متبقية؛ وذلك عندما يلتقي غريمه التاريخي الاتحاد، مساء غدٍ الجمعة.

وسنقدّم من ناحيتنا في السطور القادمة، "دليلًا" يدعو جمهور الأهلي للتفاؤل؛ بشأن إمكانية تحقيق فريقهم، لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026..

  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    المباريات المتبقية للأهلي في الجولات الـ10 الأخيرة

    في البداية.. يجب أن نُشير إلى المباريات الـ10 متبقية لعملاق جدة الأهلي، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وهم كالتالي:

    * الجولة 25: الأهلي - الاتحاد.

    * الجولة 26: القادسية - الأهلي.

    * الجولة 27: الأهلي - ضمك.

    * الجولة 28: الأهلي - الفتح.

    * الجولة 29: الفيحاء - الأهلي.

    * الجولة 30: النصر - الأهلي.

    * الجولة 31: الأهلي - الأخدود.

    * الجولة 32: التعاون - الأهلي.

    * الجولة 33: الأهلي - الخلود.

    * الجولة 34: الخليج - الأهلي.

    ويتضح من هذا الجدول؛ أن الأهلي تنتظره 5 مباريات على أرضه، ضد كل من "الاتحاد، ضمك، الفتح، الأخدود والخلود".

    بينما سيلعب الفريق الأهلاوي، 5 مباريات أخرى خارج ميدانه؛ وهم: "القادسية، الفيحاء، النصر، التعاون والخليج".

  • Al Ahli SFC v Al Fateh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    باستثناء الفتح.. الأهلي بطل الدوري بـ"لغة الدور الأول"!

    إذا كرر عملاق جدة الأهلي، نتائج الدور الأول، ضد خصومه المنتظرين في الجولات العشر الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ فإنه سيجمع 27 نقطة من أصل 30 ممكنة.

    وجاءت نتائج الأهلي، في الدور الأول، ضد خصومه المنتظرين في الجولات العشر الأخيرة من مسابقة الدوري 2025-2026؛ على النحو التالي:

    * الاتحاد (0-1) الأهلي.

    * الأهلي (2-1) القادسية.

    * ضمك (0-1) الأهلي.

    * الفتح (2-1) الأهلي.

    * الأهلي (2-0) الفيحاء.

    * الأهلي (3-2) النصر.

    * الأخدود (0-1) الأهلي.

    * الأهلي (2-1) التعاون.

    * الخلود (0-1) الأهلي.

    * الأهلي (4-1) الخليج.

    أي أن الهزيمة الوحيدة للفريق الأهلاوي؛ كانت ضد فريق الفتح الأول لكرة القدم، خارج أرضية ميدانه.

    وبما أن مواجهة الفتح في الدور الثاني، ستكون في مدينة جدة؛ فإن فرص الأهلي للفوز فيها وتعويض هزيمة الذهاب، كبيرة جدًا.

    وبالتالي.. إذا فاز الأهلي على الفتح، مع تكرار نفس نتائج الدور الأول في المباريات الـ9 الأخرى؛ فإنه سيتوّج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويبتعد الراقي "الوصيف"، بفارق نقطتين فقط عن فريق النصر الأول "المتصدر"؛ ولذلك فإن مصيره بيده، باعتبار أن هُناك مباراة ستجمعهما معًا.

    بمعنى.. الأهلي لا ينتظر هدايا من أحد؛ حيث يستطيع التتويج باللقب مباشرة، إذا فاز في الـ10 مباريات الأخيرة.

  • Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    على أرض الواقع.. الأمر ليس بهذه السهولة يا الأهلي!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية، سنبدأ حديثنا الآن؛ حيث أن كرة القدم لا تعرف ثوابت أبدًا.

    وليس شرطًا أن الأهلي، سيكرر نتائج الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، ضد خصومه المنتظرين في الجولات العشر الأخيرة.

    ولكننا أردنا إعطاء "دليل" فقط، من الممكن أن يجعل جمهور الأهلي يتفاءل؛ بشأن إمكانية التتويج بلقب الدوري، بعد غياب 10 سنوات كاملة.

    وعلى الجانب الآخر.. إذا نظرنا إلى الواقع، سنتأكد أن الأهلي تنتظره مباريات معقدة جدًا، في الجولات العشر الأخيرة.

    أولى هذه المباريات، هي ديربي جدة الكبير ضد الاتحاد، في الجولة 25؛ حتى ولو كان الأخير يُعاني، في الموسم الرياضي الحالي.

    وبعيدًا عن الاتحاد؛ سيكون الراقي على موعد مع 3 مباريات معقدة للغاية خارج أرضه، وذلك على النحو التالي:

    * الجولة 26: القادسية - الأهلي.

    * الجولة 30: النصر - الأهلي.

    * الجولة 32: التعاون - الأهلي.

    النصر هو "المتصدر" الحالي لمسابقة الدوري؛ بينما القادسية يتواجد في الترتيب الرابع، والتعاون خامسًا.

    لذلك.. مقابلة أندية تتواجد في مقدمة جدول الترتيب، وعلى أرضية ميدانها؛ سيشكل تهديدًا حقيقيًا لمسيرة الأهلي، في مسابقة الدوري.

  • Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026Getty

    تفوق كبير للأهلي على النصر والقادسية والتعاون مؤخرًا

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ نستطيع تقديم "دليل" آخر قد يُطمئن الجهور الأهلاوي، قبل المواجهات المعقدة ضد "النصر، القادسية والتعاون".

    الدليل الذي نقصده هُنا؛ هو تفوق الأهلي الكبير على الأندية الثلاثة، وذلك على النحو التالي:

    * النصر: فاز الأهلي عليه؛ في المواجهتين اللتين جمعتهما، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

    * القادسية: فاز الأهلي عليه؛ في الـ3 مواجهات التي جمعتهما، خلال الموسم الحالي 2025-2026.

    * التعاون: فاز الأهلي عليه؛ في آخر 5 مباريات جمعتهما، في مسابقة دوري روشن السعودي.

    وحقق الراقي الفوز على النصر، في نهائي كأس السوبر السعودي، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ إلى جانب مباراة الدور الأول، من مسابقة الدوري.

    وبخصوص القادسية.. انتصر عليه الأهلي في 3 مسابقات مختلفة، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ وهي: "السوبر، كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن السعودي".

    إلا أننا يجب أن لا ننسى، التطور الكبير لفريق القادسية الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفتي الأيرلندي بريندان رودجرز؛ الذي قاد فارس الشرقية لتحقيق 11 انتصارًا مقابل 4 تعادلات، في 15 مباراة حتى الآن.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال قد يكون الخطر الأكبر على الأهلي وليس النصر

    أخيرًا.. لابد أن نُشير إلى منافسي عملاق جدة الأهلي، على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وهما: الهلال والنصر.

    الهلال "الثالث"، والذي يبتعد بنقطة وحيدة عن الأهلي "الوصيف"، و3 نقاط عن النصر "المتصدر"؛ يمتلك مواجهات سهلة نسبيًا على الورق، بالمقارنة مع الراقي والعالمي.

    وأنهى الزعيم الهلالي، لقاءاته مع الأهلي والاتحاد والقادسية والشباب والاتفاق "ذهابًا وإيابًا"؛ بينما يتبقى له مواجهة الديربي ضد النصر، والتعاون ونيوم.

    وعلى النقيض تمامًا.. سنجد النصر لديّه 5 أو 6 مباريات معقدة جدًا، في الجولات الـ10 الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    ولو أردنا اختصار المباريات الصعبة على الورق، للأندية الثلاث المتنافسة على لقب الدوري، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سنجد الآتي:

    * النصر "المتصدر": الهلال، الأهلي، القادسية، الشباب، الاتفاق ونيوم.

    * الأهلي "الوصيف": النصر، الاتحاد، القادسية والتعاون.

    * الهلال "الثالث": النصر، التعاون ونيوم.

    وبالطبع.. هذا ليس تقليل من قوة باقي الأندية؛ ولكننا نحلل على الورق المباريات التي قد تكون أكثر تعقيدًا، بالنسبة للمتنافسين الثلاث.

    وبالمقارنة سالفة الذكر؛ يتضح أن الهلال هو صاحب الطريق الأسهل، لأن نيوم نفسه يُعاني من تذبذب كبير.

    ولا يُمكننا في النهاية أن نتجاهل، واقع أن القادسية لا يزال لديّه أملًا في التتويج بلقب الدوري؛ حيث يمتلك 54 نقطة في "المركز الرابع"، وبفارق 7 نقاط عن النصر "المتصدر".

