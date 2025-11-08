شهدت مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي، أحداثًا ساخنة في مدرجات ملعب الإنماء الذي يستضيف المباراة، التي تقام بالجولة الثامنة ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. تيفو غريب يغزو مدرجات الأهلي وجمهور الاتحاد يحتفي برقم قياسي!
ماذا حدث في مدرجات الأهلي؟
خلال سير المباراة، ظهر تيفو غريب في مدرجات جمهور النادي الأهلي، الذي حضر في ملعب الإنماء من أجل مساندة فريقه في ديربي جدة.
التيفو حمل عبارات مثل: "بجميع لغات العالم، عار الهبوط لن يمحى للأبد"، وهوية مضروبة تتغير حسب الموضة".
الغريب في الأمر أن هذا التيفو ظهر في مدرجات النادي الأهلي، وليست مدرجات الاتحاد خلال مباراة ديربي جدة.
جمهور الاتحاد يحتفي بالرقم القياسي
احتفت جماهير نادي الاتحاد بطريقة مميزة بالإنجاز التاريخي الذي حققه النادي على مستوى الحضور الجماهيري، وذلك خلال مواجهة الديربي أمام الأهلي على ملعب الإنماء، حيث زيّنت المدرجات بـ"تيفو" ضخم حمل الرقم 5,000,000 في مشهد يعكس عظمة العلاقة بين العميد وجماهيره.
ويأتي هذا الاحتفال بعد أن أصبح الاتحاد أول نادٍ في تاريخ دوري المحترفين السعودي يتجاوز حاجز خمسة ملايين مشجع منذ انطلاق المسابقة، وهو رقم قياسي يعكس مدى الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النادي العريق.
وقد صممت الجماهير "تيفو" خاصًا يحمل الرقم القياسي، تعبيرًا عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يُعد شهادة جديدة على أن جمهور الاتحاد يظل الرقم الأصعب في ملاعب المملكة، ودائمًا ما يكون خلف فريقه في كل الظروف والمناسبات.
موسم الأهلي 2025-26
بدأ النادي الأهلي موسمه الجديد 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما افتتح مشواره بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليبعث برسالة قوية إلى جماهيره ومنافسيه بأنه قادم هذا الموسم بطموحات كبيرة، تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي أعاد للفريق شخصيته القوية ولمسته الهجومية المعروفة.
ورغم البداية المشرقة، فإن مشوار الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين لم يسر على نفس الوتيرة، حيث عانى الفريق من تذبذب في المستوى والنتائج خلال الجولات السبع الأولى من المسابقة، مكتفيًا بتحقيق 3 انتصارات و4 تعادلات دون أي هزيمة، ليجد نفسه في منتصف جدول الترتيب، في انتظار استعادة إيقاع الانتصارات والعودة للمنافسة على القمة.
أما على الساحة القارية، فقد أظهر الأهلي وجهًا مغايرًا في دوري أبطال آسيا – النخبة، إذ انطلق بقوة مدهشة حينما قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي من (0-2) إلى فوز كبير (4-2)، في مباراة أظهرت الشخصية القتالية للفريق. وواصل بعدها نتائجه الإيجابية بتعادل مثير (2-2) أمام الدحيل القطري، ثم اكتساح الغرافة القطري برباعية دون رد، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على السد القطري بهدفين مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته الجدية للمنافسة على اللقب الآسيوي.
وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الفريق حضوره القوي وتأهل إلى ربع النهائي بعد سلسلة من العروض المميزة، ليبرهن على قدرته على اللعب على أكثر من جبهة في الموسم ذاته.
غير أن الفرحة الأهلاوية لم تكتمل، بعدما تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3) في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، ليكتفي بالمركز الثاني في البطولة الدولية التي جمعت أبطال القارات، في تجربة أكسبت الفريق خبرة إضافية ستخدمه في مشواره القادم.
الاتحاد مع كونسيساو
تسلّم البرتغالي سيرجيو كونسيساو دفة القيادة الفنية للفريق الأول بنادي الاتحاد مطلع شهر أكتوبر الماضي، خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان، الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج وتذبذب الأداء في مطلع الموسم، في خطوة عكست رغبة إدارة النادي في إعادة الفريق إلى مسار المنافسة القوية محليًا وقاريًا.
واستهل كونسيساو مشواره مع العميد بتعادل إيجابي (1-1) أمام الفيحاء في المجمعة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وهي المباراة التي شهدت أول ملامح أسلوبه الانضباطي، رغم افتقاده للانسجام الكامل مع عناصر الفريق. بعدها، سرعان ما بدأت بصماته تظهر بوضوح حين قاد الاتحاد لتحقيق انتصاره الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الافتتاحيتين، حيث قدّم الفريق أداءً مميزًا في الجولة الثالثة وحقق فوزًا عريضًا على الشرطة العراقي بنتيجة (4-1)، ليعيد الأمل لجماهيره في المنافسة القارية.
لكن العودة إلى الدوري لم تكن مثالية، إذ تلقى الاتحاد خسارة مؤلمة في كلاسيكو الجولة السادسة أمام الهلال بنتيجة (0-2)، في لقاء طغت عليه الندية والتكتيك العالي. وعلى الرغم من النتيجة، حظي كونسيساو بإشادة أسطورة النادي محمد نور، الذي أكد أن المدرب البرتغالي يمتلك “شخصية قوية ونهجًا تكتيكيًا واضحًا”، مشيرًا إلى أن قراره الجريء باستبعاد الحارس بريدراج رايكوفيتش قبل اللقاء أثبت أنه لا يخضع للضغوط، بل يسعى لفرض الانضباط والمعايير التي يراها مناسبة للفريق.
وسرعان ما رد كونسيساو عمليًا على الانتقادات حين قاد الاتحاد إلى انتصار ثمين على النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ليُقصي كريستيانو رونالدو ورفاقه من البطولة بعد فوز مثير بنتيجة (2-1)، في لقاء أعاد العميد إلى واجهة المنافسة وضمن له مقعدًا في ربع النهائي لمواجهة الشباب.
وفي مواجهة أخرى مثيرة، عانى الاتحاد أمام الخليج في الدمام بعد أن تأخر بنتيجة قاسية (0-4) في الشوط الأول، وسط أخطاء دفاعية واضحة وطرد النجم البرازيلي فابينيو، غير أن كونسيساو نجح في إعادة الروح للاعبيه في الشوط الثاني، ليقلب الفريق الطاولة تدريجيًا ويعود بتعادل مثير (4-4).