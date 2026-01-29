Goal.com
مباشر
Steven Gerrard Arne SlotGetty/GOAL
Chris Burton و زهيرة عادل

"ضربة قاسية لجماهير ليفربول" .. ستيفن جيرارد ينتقد تصريحات آرني سلوت بشأن لقب الدوري الإنجليزي

أسطورة الريدز يتفق مع غضب الجماهير من المدرب الهولندي..

يقول ستيفن جيرارد إن تعليقات آرني سلوت حول حملة ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-25 ستكون "ضربة قوية" لمشجعي النادي، الذين يستمتعون بمغامرة أوروبية أخرى هذا الموسم.

كما يُعتبر القائد السابق للريدز خليفة محتمل لسلوت في منصب المدير الفني للفريق، على الرغم من أنه مر بفترة صعبة في الإدارة قبل أن يأخذ استراحة.

  • Bournemouth v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    سلوت يرى فوائد في الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

    جيرارد يشاهد حالياً من بعيد بينما يسعى ليفربول إلى تحقيق المزيد من الإنجازات الكبرى في عام 2026. الفريق هو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز الحالي، لكن يبدو أنه سيتنازل عن اللقب بعد أن عانى من صعوبات غير معتادة في المسابقة المحلية.

    تم حسم لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل ساحق في الموسم الماضي، وقد أشار سلوت إلى أن ذلك يرجع إلى خروج الريدز مبكرًا من دوري أبطال أوروبا، مع وجود فوائد من الهزيمة في دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان الذي فاز باللقب في النهاية.

    قال الهولندي: "لن يكون هذا رأيًا شائعًا، لكن ربما السبب في فوزنا بالدوري الموسم الماضي هو أننا اضطررنا للعب ضد باريس سان جيرمان في دور الـ16. لقد هزمونا وكان لدينا أسبوع كامل في كل مرة للتحضير لمباراتنا التالية. ربما ساعدنا ذلك. كل مدرب يدرك أنه كلما كان لديك فريق أكبر، كلما كنت أفضل استعدادًا لخوض العديد من المباريات".

    • إعلان

  • جيرارد يدين تصريحات سلوت

    كان ليفربول متقدماً بفارق كبير في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 عندما تعثر أمام باريس سان جيرمان، وسرعان ما انتقد المشجعون سلوت لأنه بدا وكأنه يستخف بالفشل القاري بسهولة.

    القائد الأسطوري السابق للريدز جيرارد ينتمي إلى هذه الفئة، وقد قال لـ TNT Sports: "أستطيع أن أتفهم إحباط المشجعين بعد تلك المقابلة. السبب البسيط هو أنهم كانوا متقدمين بفارق 15 نقطة. في رأيي، كانوا قد حسموا الدوري في تلك المرحلة. القول بأن ذلك ساعدهم هو ضربة قاسية للجماهير حقًا، لأن الجماهير كانت ترافق الفريق في رحلته. لقد دفعوا أموالًا طائلة لمتابعة الفريق في مباريات دوري أبطال أوروبا. الإحباط الذي تشعر به عندما تخرج من دوري أبطال أوروبا كلاعب أو مشجع، هو أمر مؤلم... لذا، قول إن ذلك ساعدك عندما كنت متقدمًا بفارق 15 نقطة، يمكنك أن تفهم إحباطهم".

  • Liverpool's English midfielder Steven GeAFP

    المدرب القادم لليفربول: هل سيعود جيرارد إلى أنفيلد؟

    وقد أثيرت تساؤلات حول استمرار وجود سلوت طوال موسم 2025-26، مع تراجع المعايير الجماعية في ميرسيسايد على الرغم من الإنفاق القياسي الذي تمت الاستمتاع به الصيف الماضي.

    وقد تم التكهن بعودة عاطفية ليورجن كلوب إلى بيئته المألوفة، في حين اشتدت الأحاديث حول تولي تشابي ألونسو زمام الأمور في مرحلة ما بعد إقالة الفائز بكأس العالم من ريال مدريد.

    وقد تم حتى اقتراح أن جيرارد قد يتم الترحيب بعودته إلى أنفيلد، حيث أظهر قائد منتخب إنجلترا السابق عند فوزه بلقب الدوري الاسكتلندي مع رينجرز أنه قادر على إحداث فرق في الملعب.

    واجه جيرارد صعوبات في أستون فيلا وفي الدوري السعودي للمحترفين مع الاتحاد بعد مغادرته جلاسكو، بينما يعمل البالغ من العمر 45 عامًا الآن كمحلل كروي، لكنه قد يكون له مستقبل في ما لا يزال موطنه الروحي.

    يعتقد ديتمار هامان أن جيرارد يمكن أن يخلف سلوت، حيث قال لاعب وسط الريدز السابق لـ CasinoBeats: "لا أعتقد أن انضمام ستيفن جيرارد أمر مستبعد. أحيانًا عليك أن تفكر خارج الصندوق، وهو لا يعمل حاليًا. المدرب يتعرض لضغوط. يمكن أن يتغير الوضع يوميًا أو أسبوعيًا في ليفربول في الوقت الحالي. لو أخبرتني في بداية الموسم أن هناك احتمال ألا يكون سلوت موجودًا في نهاية الموسم، لقلت لك إن هذا مستحيل. الآن وصلنا إلى نقطة حيث يمكن أن يحدث هذا بالفعل، وهو ما لم أكن أعتقد أنه ممكن. هذا يوضح مدى سرعة تغير الأمور في كرة القدم".

    وأضاف: "أعتقد أن انتقال جيرارد إلى ليفربول له سحره، يجب أن أقول ذلك. الأمر يعتمد على ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة".

  • ليفربول 2025-26: اقتراب المباريات الصعبة

    تراجع ليفربول إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد هزيمة دراماتيكية بنتيجة 3-2 في بورنموث، ولديه مباراتان صعبتان قادمتان ضد نيوكاسل ومانشستر سيتي، على الرغم من أن هاتين المباراتين ستقامان في أنفيلد.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
0