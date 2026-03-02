جماهير ريال مدريد تدعوه "نيجريري" وقاد كلاسيكو كارثي في نهائي الكأس.. إعلان حكم برشلونة وأتلتيكو مدريد!

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية نحو ملعب كام نو لمتابعة إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا حيث يستضيف أصحاب الأرض فريق أتلتيكو مدريد في مهمة تبدو شبه مستحيلة لتعويض الخسارة الثقيلة في مباراة الذهاب بأربعة أهداف دون رد.

وفي ظل هذه الأجواء المشحونة والمترقبة أعلنت اللجنة الفنية للحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين الحكم الدولي ريكاردو دي بيرجوس لإدارة هذه المواجهة الحاسمة.

ويأتي هذا التعيين بقرار مباشر من رئيس اللجنة الفنية للحكام فران سوتو نظرًا لإشراف الاتحاد المحلي على البطولة ليعيد هذا الحكم إلى الواجهة من جديد بعد سلسلة من المباريات المليئة بالجدل والقرارات التي لا تزال حديث وسائل الإعلام الرياضية حتى يومنا هذا.

وسيعاونه في غرفة تقنية الفيديو الحكم دانيال تروخيو الذي يمتلك هو الآخر رصيدًا من اللقطات الجدلية في الموسم الحالي.