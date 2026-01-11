فيديو | بعد تصرفه مع برادلي .. جماهير آرسنال تطالب مارتينيلي بتكرار أزمة ليفربول أمام بورتسموث!

على ملعب فراتون بارك، تمكن آرسنال من حجز بطاقة العبور إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما نجح في قلب الطاولة على بورتسموث، من التأخر بهدف، إلى الفوز بنتيجة (4-1)، في مباراة الدور الثالث.

ولعب جابرييل مارتينيلي دور البطولة، في ليلة تأهل الجانرز، رغم تقدم بورتسموث عن طريق كولبي بيشوب في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل آرسنال بهدف جاء عن طريق الخطأ من أندري دوزيل بالدقيقة الثامنة، قبل أن ينتفض مارتينيلي بـ"هاتريك"، في الدقائق 25 و51 و72.

المباراة كانت شاهدة على إصابة اثنين من لاعبي بورتسموث، سواءً الجناح هارفي بلاير أو "بديله" فرانكو أوميه، الذي تسببت إصابته في نقص عددي للفريق، بسبب نفاد تغييراته.