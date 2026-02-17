Goal.com
Gabriel saraGoal Ar Only GFX
علي سمير

من الدرجة الثانية إلى إذلال يوفنتوس بخماسية .. جابرييل سارا الذي تغيرت حياته في جلطة سراي وأصبح هدفًا لجوارديولا!

النجم البرازيلي حصل على جائزة رجل المباراة بعد مساهمته في فوز جلطة سراي على يوفنتوس 5/2 على ملعب الفريق التركي

ليلة حزينة عاشها نادي يوفنتوس الإيطالي وعشاقه اليوم، الثلاثاء، بعد السقوط بنتيجة 5/2 أمام جلطة سراي التركي، في إطار ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

نعلم جيدًا أن يوفنتوس ليس في أفضل حالاته، والمدرب لوتشيانو سباليتي يحاول جاهدًا بناء فريقه ولا يزال في مرحلة مبكرة من مشروعه، ولكن ما حدث الليلة يمثل ضربة قوية للبيانكونيري، سيكون من الصعب التعافي منها.

الخسارة تعني بشكل كبير أن رحلة يوفي الأوروبية أوشكت على الانتهاء، لأن العودة في الإياب للتعافي من التأخر بفارق 3 أهداف تبدو صعبة للغاية، خاصة وأن الخصم التركي ليس بالفريق السهل.

وهذا الانتصار يعني أيضًا أن الأتراك قادمون، والطفرة التي تعيشها المسابقة حاليًا باستقطاب مجموعة من أهم اللاعبين في أوروبا، تعني أن الفرق التركية لن تتواجد كضيوف شرف في المناسبات القارية مثلما اعتدنا في السنوات الماضية.

تون كوبماينرس سجل ثنائية يوفنتوس، بينما أحرز خماسية جلطة سراي كل من نوا لانج "هدفين" ودافينسون سانشيز وساشا بوي، وجابرييل سارا، وهنا علينا التوقف قليلًا، البرازيلي صاحب الـ26 سنة خطف الأضواء من الجميع، في مشهد يؤكد لنا أن خطوة واحدة قد تقلب حياتك في لحظة ..

  • Galatasaray A.S. v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First LegGetty Images Sport

    رجل المباراة

    ظاهريًا، قد يبدو لنا أن لانج هو أفضل لاعبي جلطة سراي، ولكن في الحقيقة جابرييل سارا كان العنصر الأكثر إبهارًا في جلطة سراي، بعدما سجل هدفًا ولعب تمريرة حاسمة في الهدف الثاني لدافينسون سانشيز.

    وذلك بكل بساطة، لأن سارا هو هذا اللاعب البرازيلي الساحر، الذي يستلم الكرة في وسط الملعب، ويستطيع تحريك كل شيء من حوله، ومساعدة فريقه على التحكم في نسق المباراة.

    لاعب الوسط المميز وصلت نسبة دقة تمريراته في الثلث الأخير إلى "95%" وهو رقم يعكس مدى الجودة التي يتمتع بها اللاعب في التعامل مع دفاعات الفريق الخصم، وعندما يتعلق الأمر بحمل الكرة ومحاولة الاختراق والوصول إلى المرمى.

    ما كان يبدو صعبًا على جلطة سراي، لأن يوفنتوس حتى وإن لم يكن في أفضل حالاته فهو خصم عنيد، أصبح سهلًا بفضل البرازيلي الذي يتحدث عنه الجميع في تركيا خلال هذا الموسم.

    البرازيلي تميز أيضًا في الالتحامات ومحاولات استرجاع الكرة، وفعل المطلوب منه ببراعة، وكأنه يلعب في هذا المستوى العالي منذ سنوات طويلة، واعتاد على اللعب في دوري أبطال أوروبا، ولكن في الحقيقة الأمر ليس كذلك أبدًا..

  • gabriel sara galatasarayGETTY

    كما قلنا لكم .. خطوة واحدة قد تغير كل شيء

    سارا عاش أغلب مسيرته بعيدًا عن أضواء أوروبا الساطعة، بدأ مسيرته في شباب ساو باولو في عام 2017، بعدما ذهب إلى صفوف الفريق الأول، ثم انضم لنوريتش سيتي في 2022 مقابل 10.50 مليون يورو.

    اللاعب قدم مستويات مبهرة مع نوريتش في دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" وأرقامه التهديفية عمومًا تبدو مميزة بالنسبة للاعب وسط مدافع في بعض الأحيان، وبأوقات أخرى "بوكس تو بوكس"، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 17 في 96 مباراة.

    هل اتخذ خطوة أعلى من ذلك؟ نظريًا لا، سارا انضم إلى جلطة سراي التركي في 2024 مقابل 18 مليون يورو، ووقتها ظن أغلب المتابعين له أن قصته مع الشهرة انتهت، وسيقضي ما تبقى من مشواره الكروي في تركيا أو بدوريات أقل.

    ربما لم يعلم سارا نفسه، أن بعد عامين من تواجده في دوري الدرجة الثانية اللإنجليزية، سيكون رجلًا لمباراة حاسمة في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

    البرازيلي حاليًا يعيش فترة مبهرة، بفضل تعدد استخداماته وتطور مستواه وأرقامه الجيدة، بتسجيل 6 أهداف وصناعة 3 هذا الموسم، وهو الأمر الذي دفع المدرب أوكان بوروك للاعتماد عليه أحيانًا كصانع ألعاب.

  • Manchester City v Salford City - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    بيب جوارديولا ينتظر

    عندما نتحدث عن لاعب وسط متعدد الاستخدامات، يلعب كوسط مدافع وبوكس تو بوكس وصانع ألعاب أيضًا، فبالتأكيد هذا أمر يهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ويلفت انتباهه.

    تقارير صحفية إنجليزية أكدت في وقت سابق أن مانشستر سيتي تواصل مع معسكر اللاعب، من أجل الاستفسار عن إمكانية الحصول على خدماته، ولكن المهمة لن تكون سهلة، لأن سارا مرتبط بعقد مع جلطة سراي حتى 2029.

    وفقًا للتقارير، جوارديولا "كما هو متوقع" يقدر المرونة التي يتمتع بها البرازيلي وقدرته على أداء العديد من الأدوار الهجومية والدفاعية في وسط الملعب، مما يناسب كثيرًا فلسفة بيب التي تمنح الكثير من الأهمية لهذه النوعية من اللاعبين، لأنهم يمكنوه من التحكم في المباريات.

    التكهنات انتشرت في الصيف الماضي عن سارا والعديد من فترات الانتقالات السابقة، ولا تزال مستمرة ونشطة، بين سندرلاند ومانشستر يونايتد وأستون فيلا وباريس سان جيرمان وغيرها.

    وبالتأكيد بعد ما قدمه الليلة، وما سيقدمه في الليالي القادمة محليًا وأوروبيًا "إن واصل فريقه رحلته" سنجد مسيرة سارا تتحول في اتجاه آخر أعلى نحو الدوريات الكبرى، وكل ذلك من خلال خطوة ظن أنها "للخلف" بالانتقال إلى الدوري التركي.

