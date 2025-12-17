FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP
جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم الفراعنة في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يمتلك منتخب مصر تاريخًا يريد أن يطوره في بطولة كأس العالم، فهو وصل إلى البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات 3 مرات من قبل دون أن يحقق ولو انتصارًا واحدًا في النسخ السابقة.

لذلك يطمح المنتخب المصري أن تكون نسخة 2026 بقيادة حسام حسن الذي سبق له خوض البطولة لاعبًا في 1990 مفتاحًا لتغيير هذا التاريخ الهزيل للفراعنة في المعترك العالمي.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة مصر في كأس العالم 2026، وجدول مباريات الفراعنة والقنوات الناقلة.

  • مجموعة مصر في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم إلى جانب الفراعنة، كلًا من منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1بلجيكا00000000
    2مصر00000000
    3إيران00000000
    4نيوزيلندا00000000
  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    بلجيكا - مصرالإثنين 15 يونيو 2026
    22:00 مصر، 23:00 السعودية    		-لومن فيلد
    نيوزيلندا - مصرالإثنين 22 يونيو 2026
    04:00 مصر، 05:00 السعودية    		-بي سي بي بليس
    مصر - إيرانالسبت 27 يونيو 2026
    06:00 مصر، 07:00 السعودية    		-لومن فيلد

