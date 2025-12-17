جدول مباريات ومجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يمتلك منتخب مصر تاريخًا يريد أن يطوره في بطولة كأس العالم، فهو وصل إلى البطولة الأبرز على مستوى المنتخبات 3 مرات من قبل دون أن يحقق ولو انتصارًا واحدًا في النسخ السابقة.

لذلك يطمح المنتخب المصري أن تكون نسخة 2026 بقيادة حسام حسن الذي سبق له خوض البطولة لاعبًا في 1990 مفتاحًا لتغيير هذا التاريخ الهزيل للفراعنة في المعترك العالمي.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة مصر في كأس العالم 2026، وجدول مباريات الفراعنة والقنوات الناقلة.