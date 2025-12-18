Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport
أحمد مجدي

جدول مباريات ومجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب قطر في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم العنابي في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يدخل منتخب قطر البطولة للمرة الثانية في تاريخ العنابية مصدقين على مشروع كروي طموح ليس وليد اللحظة، ويواصل القطريون التطور بناء عليه.

لذلك يطمح المنتخب القطري أن تكون نسخة 2026 عنوانًا للتألق بعد الظهور بمظهر ليس جيدًا في نسخة 2022 التي استضافتها قطر بالذات.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة قطر في كأس العالم 2026، وجدول مباريات النشامى والقنوات الناقلة.

  • مجموعة قطر في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانب النشامى، كلًا من منتخبات كندا وسويسرا إلى جانب المتأهل من الملحق الأوروبي الأول (إيطاليا - ويلز - البوسنة - أيرلندا).

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1كندا00000000
    2سويسرا00000000
    3قطر00000000
    4المتأهل من الملحق الأوروبي الأول (إيطاليا - ويلز - البوسنة - أيرلندا)00000000
  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب قطر في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب قطر في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    قطر - سويسراالسبت 13 يونيو 2026
    23:00 قطر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-ليفيز
    كندا - قطرالجمعة 19 يونيو 2026
    02:00 قطر والسعودية، 03:00 الإمارات    		-بي سي بليس
    المتأهل من الملحق الأوروبي الأول - قطرالأربعاء 24 يونيو 2026
    23:00 قطر والسعودية، 00:00 الإمارات    		-لومن فيلد

