جدول مباريات ومجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يمتلك المنتخب البرتغالي تاريخًا أقل من المتوقع المونديال، حيث كان أفضل إنجاز حققه منتخب سيليساو أوروبا أو "البحّارة" هو المركز الرابع في نسخة 2006.

ويطمح البرتغاليون بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الإنجاز الأهم على الصعيد الكروي مع مدرب سبق له أن أبلى البلاء الحسن في المونديال وهو الإسباني روبرتو مارتينيز.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، وجدول مباريات السيليساو الأوروبي في البطولة والقنوات الناقلة.