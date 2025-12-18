FBL-ARAB-CUP-2025-JOR-MARAFP
أحمد مجدي

جدول مباريات ومجموعة منتخب الأردن في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب الأردن في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم النشامى في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يدخل منتخب الأردن البطولة للمرة الأولى في تاريخ النشامى مصدقين على مشروع كروي طموح ليس وليد اللحظة، ويواصل الأردنيون التطور بناء عليه.

لذلك يطمح المنتخب الأردن أن تكون نسخة 2026 بقيادة جمال السلامي مفتاحًا لكتابة تاريخ جديد في المعترك العالمي.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة الأردن في كأس العالم 2026، وجدول مباريات النشامى والقنوات الناقلة.

  • مجموعة الأردن في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب الأردن في المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانب النشامى، كلًا من منتخبات الأرجنتين والنمسا والجزائر.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1الأرجنتين00000000
    2النمسا00000000
    3الجزائر00000000
    4الأردن00000000
    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب الأردن في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب الأردن في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    النمسا - الأردنالأربعاء 17 يونيو 2026
    08:00 الأردن والسعودية، 09:00 الإمارات    		-ليفيز
    الأردن - الجزائرالثلاثاء 23 يونيو 2026
    07:00 الأردن والسعودية، 08:00 الإمارات    		-ليفيز
    الأردن - الأرجنتينالأحد 28 يونيو 2026
    06:00 الأردن والسعودية، 07:00 الإمارات    		-إيه تي أند تي

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0