بلال محمد

جدول مباريات ومجموعة الجزائر في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة الجزائر في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم محاربو الصحراء في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب الجزائري، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تقديم صورة مشرفة في المونديال، بعد غياب استمر 12 عامًا.

ويهدف المنتخب الجزائري، إلى محاولة معادلة إنجازه الذي حققه في نسخة كأس العالم 2014، والتي وصل فيها إلى ثمن النهائي.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة الجزائر في كأس العالم 2026، وجدول مباريات محاربي الصحراء والقنوات الناقلة.

  • مجموعة الجزائر في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانب، كل من منتخبات الأرجنتين والنمسا والأردن.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1الأرجنتين00000000
    2النمسا00000000
    3الجزائر00000000
    4الأردن00000000
  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب الجزائر في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب الجزائر في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الأرجنتين - الجزائر الأربعاء 17 يونيو 2026
    04:00 السعودية، 03:00 الجزائر    		-أروهيد
    الأردن - الجزائرالثلاثاء 23 يونيو 2026
    07:00 الأردن والسعودية، 06:00 الجزائر    		-ليفايز
    الجزائر - النمساالأحد 28 يونيو 2026
    05:00 السعودية، 04:00 الجزائر    		-أروهيد

