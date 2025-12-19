جدول مباريات ومجموعة الجزائر في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب الجزائري، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تقديم صورة مشرفة في المونديال، بعد غياب استمر 12 عامًا.

ويهدف المنتخب الجزائري، إلى محاولة معادلة إنجازه الذي حققه في نسخة كأس العالم 2014، والتي وصل فيها إلى ثمن النهائي.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة الجزائر في كأس العالم 2026، وجدول مباريات محاربي الصحراء والقنوات الناقلة.