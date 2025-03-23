جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب تونس في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات تونس في كأس أمم إفريقيا 2025 وما هي مجموعة نسور قرطاج في الحدث القاري الأبرز؟...

مباريات قوية من المنتظر أن تشهدها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب.

المنتخب التونسي، يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة، ويسعى لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، خاصة وأن لديه تشكيلة مدججة بالنجوم.

ويستهدف نسور قرطاج مصالحة الجماهير، عقب الخروج من آخر نسخة من البطولة، من دور المجموعات، باحتلال المركز الأخير في المجموعة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025، والقنوات الناقلة.