جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025 وما هي مجموعة محاربي الصحراء في الحدث القاري الأبرز؟...

مباريات قوية من المنتظر أن تشهدها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب.

المنتخب الجزائري، يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة، ويسعى لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2019، خاصة وأن لديه تشكيلة مدججة بالنجوم.

ويستهدف محاربو الصحراء مصالحة الجماهير، عقب الخروج من آخر نسخة من البطولة، من دور المجموعات، باحتلال المركز الأخير في المجموعة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2025، والقنوات الناقلة.