تستضيف الأراضي القطرية، بطولة كأس العرب 2025 بمشاركة 16 فريقًا، بعدما استضافت النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في شتاء 2021 وحينها فاز المنتخب الجزائري باللقب.

ومع عودة البطولة، تتجه أنظار الجماهير العربية كلها إلى قطر التي تأخذ هذه المسابقة الإقليمية لتؤكد استمرار قدرتها على تنظيم البطولات الكبرى بعد كأس العالم 2022.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع مباريات مثيرة ومليئة بالحماس بين المنتخبات العربية، بداية من دور المجموعات وحتى النهائي، كما كانت النسخة السابقة من البطولة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة.