جدول مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، وكند، الحدث الأبرز والأهم في عالم كرة القدم، كأس العالم 2026، بنسخته الاستثنائية والتي ستشهد مشاركة 48 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1930.

نجح المنتخب الأرجنتيني، في تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بالنسخة الأخيرة التي استضافتها قطر، بعد الفوز على فرنسا، بركلات الترجيح بعد التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في الوقت الأصلي والإضافي.

ومن المنتظر أن نكون على موعد مع نسخة قوية ومثيرة من البطولة، حيث يطمح كل منتخب إلى تحقيق الإنجاز والفوز بالمونديال في المباراة النهائية التي يستضيفها ملعب نيوجيرسي بولاية نيويورك الأمريكية.

وفي السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن جدول مباريات وترتيب مجموعات كأس العالم 2026 وجدول كل الأدوار حتى النهائي والقنوات الناقلة.