كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025 والقنوات الناقلة

خلال المستوى A من بطولة دوري الأمم الأوروبية، هناك مواجهات قوية للغاية تنتظر كبار القارة، والذين يخوضون معتركًا قويًا في ربع نهائي المسابقة.

تأهلت فرق كرواتيا وإسبانيا وهولندا والبرتغال والدنمارك وفرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد مواجهات مثيرة في المجموعات.

ستقام مباريات ربع النهائي بنظام الذهاب والعودة، على أن يتواجه كل منتخب مع الآخر مرة خارج الديار ومرة داخلها، من أجل الوصول إلى مربع ذهبي ثم النهائي.

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في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، المباريات والمواعيد والقنوات الناقلة وأبرز التفاصيل.

دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات