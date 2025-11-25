تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
بلال محمد

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي...

تستعد جماهير كرة القدم الآسيوية من اليابان شرقًا وحتى المملكة العربية السعودية غربًا لانطلاق نسخة جديدة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي من المنتظر أن تكون مليئة بالمفاجآت والإثارة.

كان الاتحاد الآسيوي، لكرة القدم قد قرر تغيير نظام بطولة دوري أبطال آسيا، منذ الموسم الماضي وتم تقسيم البطولات الآسيوية إلى ثلاث بطولات بدلًا من بطولتين.

وكان الأهلي، قد نجح في الحصول على اللقب الأول من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، الموسم الماضي، بعد تغلبه على كاواساكي فرونتال الياباني، بهدفين دون رد.

وبكل تأكيد سنكون على موعد مع صراع شرس، من كبار القارة الآسيوية، سواء من أندية الشرق، أو الغرب لتحقيق اللقب الغالي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة، وما هي الفرق المشاركة والبلد المستضيف لمرحلة خروج المغلوب.

  • ما مواعيد دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    بدأت المرحلة التمهيدية للبطولة يوم 12 أغسطس، على أن تنطلق المجموعات يوم 15 سبتمبر وحتى 18 فبراير 2026.

    ومن المنتظر أن نشهد مباريات دور الـ 16 في مارس 2026، ثم الأدوار الإقصائية في نهاية أبريل من العام ذاته، على أن يكون النهائي يوم 2 مايو، في المملكة العربية السعودية.

    المرحلةالجولةالموعد
    الدور التمهيديالدور التمهيدي 12 أغسطس 2025
    مرحلة الدوريالأولى15 سبتمبر - 17 سبتمبر 2025
    الثانية30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025
    الثالثة20 - 22 أكتوبر 2025
    الرابعة3 - 5 نوفمبر 2025
    الخامسة24-26 نوفمبر 2025
    السادسة8-10 ديسمبر 2025
    السابعة9 -11 فبراير 2026
    الثامنة16 -18 فبراير 2026
    دور الـ 16الذهاب2-4 مارس 2026
    الإياب9 -11 مارس 2026
    ربع النهائي24 -26 أبريل 2026
    نصف النهائي28 -29 أبريل 2026
    النهائي2 مايو 2026
  • ما القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

    تملك شبكة "بي إن سبورتس" القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، وستقوم بنقل المباريات عبر قنواتها.

    كما يمكن مشاهدة البطولة عبر قنوات الكأس.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

  • جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - (منطقة الغرب)

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1الهلال5500145915
    2الوحدة5410104613
    3تراكتور532081711
    4الأهلي5311126610
    5شباب الأهلي531196310
    6الدحيل5212121027
    7الشارقة5212612-67
    8الاتحاد520310826
    9الغرافة5104612-63
    10السد5023510-52
    11الشرطة5014212-101
    12ناساف5005614-80

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الأولى (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الشارقة - الغرافةالإثنين 15  سبتمبر 2025،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		3-4ستاد الشارقة
    الوحدة - الاتحادالإثنين 15 سبتمبر 2025،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		1-2ستاد آل نهيان
    الشرطة - السدالإثنين 15 سبتمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		1-1ستاد الزوراء
    الأهلي - ناسافالإثنين 15 سبتمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		2-4الإنماء
    شباب الأهلي - تراكتورالثلاثاء 16 سبتمبر 2025،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		1-1ستاد راشد
    الهلال - الدحيلالثلاثاء 16 سبتمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		1-2المملكة أرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الثانية (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ناساف - الهلالالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    16:45 السعودية، 17:45 الإمارات    		3-2الاستاد المركزي
    الغرافة - الشرطةالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		0-2ستاد خليفة الدولي
    تراكتور - الوحدةالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		0-0ستاد ياديجار إمام
    الدحيل - الأهليالإثنين 29 سبتمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		2-2ستاد عبد الله بن خليفة
    السد - الشارقةالثلاثاء 30 سبتمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		1-1ستاد جاسم بن حمد
    الاتحاد - شباب الأهليالثلاثاء 30 سبتمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		1-0الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الثالثة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الوحدة - الدحيلالإثنين 20 أكتوبر 2025،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		1-3ستاد آل نهيان
    الشرطة - الاتحادالإثنين 20 أكتوبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		4-1ستاد الزوراء
    الشارقة - تراكتورالإثنين 20 أكتوبر 2025،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		5-0ستاد الشارقة
    الأهلي - الغرافةالإثنين 20 أكتوبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		0-4الإنماء
    شباب الأهلي - ناسافالثلاثاء 21 أكتوبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		1-4ستاد راشد
    الهلال - السدالثلاثاء 21 أكتوبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		1-3المملكة أرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الرابعة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ناساف - الوحدةالإثنين 3 نوفمبر 2025،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		2-1الاستاد المركزي
    الدحيل - شباب الأهليالإثنين 3 نوفمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		1-4ستاد عبد الله بن ناصر بن خليفة
    تراكتور - الشرطةالإثنين 3 نوفمبر 2025،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		0-1ستاد ياديجار إمام
    الغرافة - الهلالالإثنين 3 نوفمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		2-1ستاد ثاني بن جاسم
    السد - الأهليالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		2-1ستاد جاسم بن حمد
    الاتحاد - الشارقةالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		0-3الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الخامسة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ناساف - تراكتورالإثنين 24 نوفمبر 2025،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		1-0الاستاد المركزي
    الدحيل - الاتحادالإثنين 24 نوفمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		2-4ستاد عبد الله بن ناصر بن خليفة
    شباب الأهلي - الغرافةالإثنين 24 نوفمبر 2025،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		0-2ستاد راشد
    الأهلي - الشارقةالإثنين 24 نوفمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		1-0الإنماء
    الوحدة - السدالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		1-3ستاد آل نهيان
    الهلال - الشرطةالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		0-4المملكة أرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة السادسة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    تراكتور - الدحيلالإثنين 22 ديسمبر 2025،
    19:30 السعودية، 20:30 الإمارات    		-ستاد ياديجار إمام
    الشارقة - الهلالالإثنين 22 ديسمبر 2025،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-ستاد الشارقة
    الغرافة - الوحدةالإثنين 22 ديسمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		-ستاد ثاني بن جاسم
    الشرطة - الأهليالإثنين 22 ديسمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		-ستاد الزوراء
    السد - شباب الأهليالثلاثاء 23 ديسمبر 2025،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		-ستاد جاسم بن حمد
    الاتحاد - ناسافالثلاثاء 23 ديسمبر 2025،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		-الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة السابعة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الوحدة - الأهليالإثنين 9 فبراير 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		-ستاد آل نهيان
    ناساف - الشرطةالإثنين 9 فبراير 2026،
    18:45 السعودية، 19:45 الإمارات    		-الستاد المركزي
    الدحيل - الشارقةالإثنين 9 فبراير 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-ستاد عبد الله بن ناصر بن خليفة
    شباب الأهلي - الهلالالإثنين9 فبراير 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		-ستاد راشد
    تراكتور - السدالثلاثاء 10 فبراير 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		-ستاد ياديجار إمام
    الاتحاد - الغرافةالثلاثاء 10 فبراير 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		-الإنماء

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الثامنة (منطقة الغرب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    الأهلي - شباب الأهليالإثنين 16 فبراير 2026،
    17:45 السعودية، 18:45 الإمارات    		-الإنماء
    الشارقة - ناسافالإثنين 16 فبراير 2026،
    18:45 السعودية، 19:45 الإمارات    		-ستاد الشارقة
    الشرطة - الدحيلالإثنين 16 فبراير 2026،
    20:00 السعودية، 21:00 الإمارات    		-ستاد الزوراء
    الهلال - الوحدةالإثنين 16 فبراير 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		-المملكة أرينا
    الغرافة - تراكتورالثلاثاء 17 فبراير 2026،
    19:00 السعودية، 20:00 الإمارات    		-ستاد ثاني بن جاسم
    السد - الاتحادالثلاثاء 17 فبراير 2026،
    21:15 السعودية، 22:15 الإمارات    		-ستاد جاسم بن حمد

  • جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - (منطقة الشرق)

    المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1فيسيل كوبي43018449
    2ملبورن سيتي53026519
    3سيول52217438
    4ماتشيدا زيلفيا52217438
    5سانفريس52215328
    6جوهور52126517
    7أولسان42114317
    8بوريرام يونايتد420256-16
    9جانجوون520379-26
    10تشنجدو رونجتشينج512235-25
    11شنغهاي شينهوا411256-14
    12شانغهاي بورت5014211-91

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الأولى (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ملبورن سيتي - سانفريس هيروشيماالثلاثاء 16 سبتمبر 2025،
    10:45 السعودية، 11:45 الإمارات    		2-0ستاد ملبورن ريكتانجولار
    جانجون - شانجهاي شينهواالثلاثاء 16 سبتمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		1-2ستاد تشونتشيون سونجام
    ماتشيدا زيلفيا - سيولالثلاثاء 16 سبتمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		1-1ستاد نوزوتا بارك
    بوريرام يونايتد - جوهور دار التعظيمالثلاثاء 16 سبتمبر 2025،
    15:15 السعودية، 15:15 الإمارات    		1-2ستاد بوريرام 
    أولسان إتش دي - تشنجدو رونجتشينجالأربعاء 17 سبتمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		1-2ستاد أولسان مونسو
    شانجهاي بورت - فيسل كوبيالأربعاء 17 سبتمبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		3-0ستاد سايك موتور بودونج آرينا

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الثانية (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سيول - بوريرام يونايتدالثلاثاء 30 سبتمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-3ستاد سيول كأس العالم
    سانفريس هيروشيما - شانجهاي بورتالثلاثاء 30 سبتمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		1-1ستاد هيروشيما
    جوهور دار التعظيم - ماتشيدا زيلفياالثلاثاء 30 سبتمبر 2025،
    15:15 السعودية، 15:15 الإمارات    		0-0ستاد السلطان إبراهيم
    تشنجدو رونجتشينج - جانجوونالثلاثاء 30 سبتمبر 2025،
    15:15 السعودية، 15:15 الإمارات    		0-1ستاد فينيكس هيل بارك
    فيسل كوبي - ملبورن سيتيالأربعاء 1 أكتوبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-1ستاد ميساكي بارك
    شانجهاي شينهوا  - أولسان إتش ديالأربعاء 1 أكتوبر 2025،
    15:15 السعودية، 15:15 الإمارات    		1-1ستاد شانجهاي

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الثالثة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ملبورن سيتي - بوريرام يونايتدالثلاثاء 21 أكتوبر 2025،
    10:45 السعودية، 11:45 الإمارات    		1-2ستاد ملبورن ريكتانجولار
    تشنجدو رونجتشينج - جوهور دار التعظيمالثلاثاء 21 أكتوبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		2-0ستاد فينيكس هيل بارك
    أولسان إتش دي - سانفريس هيروشيماالثلاثاء 21 أكتوبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-1ستاد أولسان مونسو
    شانجهاي بورت - ماتشيدا زيلفياالثلاثاء 21 أكتوبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		2-0ستاد سايك موتور بودونج آرينا
    جانجوون - فيسل كوبيالأربعاء 22 أكتوبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		3-4ستاد تشونتشيون سونجام
    شانجهاي شينهوا  - سيولالأربعاء 22 أكتوبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		0-2ستاد شانجهاي

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الرابعة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سيول - تشنجدو رونجتشينجالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-0ستاد سيول كأس العالم
    ماتشيدا زيلفيا - ملبورن سيتيالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    14:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		2-1ستاد نوزوتا بارك
    سانفريس - جانجوونالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-1ستاد هيروشيما
    بوريرام يونايتد - شانجهاي بورتالثلاثاء 4 نوفمبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		0-2ستاد بوريرام 
    فيسل كوبي - أولسان الأربعاء 5 نوفمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		0-1ستاد ميساكي بارك
    جوهور دار التعظيم - شانجهاي شينهوا الأربعاء 5 نوفمبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		1-3ستاد السلطان إبراهيم

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الخامسة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ملبورن سيتي - جوهورالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    10:45 السعودية، 11:45 الإمارات    		0-2ستاد ملبورن ريكتانجولار
    شانجهاي بورت - سيولالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		3-1ستاد سايك موتور بودونج آرينا
    جانجوون - ماتشيدا زيلفياالثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		3-1ستاد تشونتشيون سونجام
    تشنجدو رونجتشينج - سانفريس الثلاثاء 25 نوفمبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		1-1ستاد فينيكس هيل بارك
    أولسان - بوريرام يونايتدالأربعاء 26 نوفمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد أولسان مونسو
    شانجهاي شينهوا  - فيسل كوبيالأربعاء 26 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد شانجهاي

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة السادسة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ماتشيدا زيلفيا - أولسانالثلاثاء 9 ديسمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد نوزوتا بارك
    فيسل كوبي - تشنجدو رونجتشينجالثلاثاء 9 ديسمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد ميساكي بارك
    بوريرام يونايتد - جانجوونالثلاثاء 9 ديسمبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد بوريرام 
    جوهور - شانجهاي بورتالثلاثاء 9 ديسمبر 2025،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد السلطان إبراهيم
    سانفريس - شانجهاي شينهواالأربعاء 10 ديسمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد هيروشيما
    سيول - ملبورن سيتيالأربعاء 10 ديسمبر 2025،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد كأس العالم

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة السابعة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سانفريس - جوهورالثلاثاء 10 فبراير 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد هيروشيما
    فيسل كوبي - سيولالثلاثاء 10 فبراير 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد ميساكي بارك
    تشنجدو رونجتشينج - بوريرام يونايتدالثلاثاء 10 فبراير 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد فينيكس هيل بارك
    شانجهاي شينهوا - ماتشيدا زيلفياالثلاثاء 10 فبراير 2026 ،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد شانجهاي
    جانجوون - شانجهاي بورتالأربعاء 11 فبراير 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد تشونتشيون سونجام
    أولسان - ملبورن سيتيالأربعاء 11 فبراير 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد أولسان مونسو

  • جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 - الجولة الثامنة (منطقة الشرق)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    سيول - سانفريسالثلاثاء 17 فبراير 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد كأس العالم
    ماتشيدا زيلفيا - تشنجدو رونجتشينجالثلاثاء 17 فبراير 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد نوزوتا بارك
    جوهور - فيسل كوبيالثلاثاء 17 فبراير 2026،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد السلطان إبراهيم
    بوريرام يونايتد - شانجهاي شينهوا الثلاثاء 17 فبراير 2026 ،
    15:15 السعودية، 16:15 الإمارات    		-ستاد بوريرام 
    ملبورن سيتي - جانجوونالأربعاء 18 فبراير 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد ملبورن ريكتانجولار
    شانجهاي بورت - أولسانالأربعاء 18 فبراير 2026،
    13:00 السعودية، 14:00 الإمارات    		-ستاد سايك موتور بودونج آرينا