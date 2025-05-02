كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم السبت 3 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم السبت 3 مايو 2025 تستمر مباريات الجولات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسنكون على موعد مع نهائي دوري أبطال آسيا، عندما يواجه الأهلي نظيره كواساكي.

في الدوري الإنجليزي، سيلعب أستون فيلا مع فولهام، وآرسنال امام بورنموث، وفي الدوري الإسباني يلعب ألافيش مع أتلتيكو مدريد، ويحل برشلونة ضيفًا على بلد الوليد.

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وفي الدوري الألماني سيلعب بايرن ميونخ أمام لايبزيج، وبوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج، ويستمر الصراع في الدوري الإيطالي، عندما يواجه نابولي نظيره ليتشي، ويستضيف إنتر نظيره هيلاس فيرونا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 3 مايو 2025 والقنوات الناقلة.