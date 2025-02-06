جدول مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن السعودي وباقي البطولات العالمية والعربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه عدد من المباريات القوية والهامة في البطولات المختلفة، الأوروبية والعربية..

ففي يوم الجمعة 7 فبراير 2025 تستمر مباريات الجولة 19 من دوري روشن، وفيها يلعب النصر مع الفيحاء والأهلي مع الفتح.

وتنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية، إذ يلعب بايرن ميونخ في الدوري الألماني، كومو مع يوفنتوس، في الدوري الإيطالي، وباريس سان جيرمان أمام موناكو، بالدوري الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 والقنوات الناقلة.