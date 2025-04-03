جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا بانطلاق الجولات الجديدة في الدوريات الأوروبية.

ستتجه الأنظار إلى ملعب المملكة أرينا، لمتابعة قمة الدوري السعودي بمباراة الهلال والنصر، وكذلك سيلعب التعاون مع الخلود.

كما تنطلق الجولة 30 في الدوري الإسباني بلقاء يجمع رايو فاييكانو وإسبانيول، وكذلك الجولة 31من الدوري الإيطالي والجولة 28 من الدوري الألماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 2025 والقنوات الناقلة.