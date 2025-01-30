جدول مباريات اليوم الجمعة 31 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الجمعة 31 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري أبطال أوروبا وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي نتابع فيه عدد من المباريات القوية والهامة في البطولات المختلفة، الأوروبية والعربية..

ففي يوم الجمعة 31 يناير 2025 تستمر مباريات الجولة 18 من دوري روشن، وفيها يلعب الهلال أمام الأخدود والاتفاق مع الشباب، وسنكون على موعد مع قمة مصرية تجمع بين بيراميدز والمالك في الجولة الـ 11 من الدوري المصري.

وتنطلق مباريات جولة جديدة من الدوريات الأوروبية، إذ يلعب ليجانيس مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، وبارما وليتشي، في الدوري الإيطالي، ومونبيليه ولانس، بالدوري الفرنسي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 31 يناير 2025 والقنوات الناقلة.