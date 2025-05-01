جدول مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا بانطلاق الجولات الجديدة في الدوريات الأوروبية.

في دوري روشن سيلعب الاتفاق مع الخليج والفيحاء أمام ضمك والقادسية مع الخلود في الجولة 30 من المسابقة.

كما تستمر مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي بمواجهة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون، وفي الدوري الإسباني يلعب رايو فاييكانو، أمام خيتافي

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 2 مايو 2025 والقنوات الناقلة.