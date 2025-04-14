كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 تبدأ مواجهات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها مباراة برشلونة مع بوروسيا دورتموند، ومواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

وفي دوري أبطال آسيا 2، سنكون على موعد مع مباراة في إياب نصف النهائي، والتي يلعب فيها الشارقة ضد التعاون، بالاضافة إلى لقاءات الجولة 29 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.