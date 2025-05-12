كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 نتابع مباريات الجولة 26 من الدوري الإسباني، والتي يلتقي فيها جيرونا مع بلد الوليد، ريال سوسييداد ضد سيلتا فيجو، وإشبيلية في مواجهة لاس بالماس.

كما نتابع لقاءات ضمن الجولة 6 من مرحلة البطولة بالدوري المصري، والتي أبرزها لقاء الزمالك وبيراميدز، والأهلي وأمام سيراميكا كليوباترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.