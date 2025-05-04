كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الإثنين 5 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الإثنين 5 مايو 2025 تستمر مباريات الجولات في الدوريات الأوروبية الكبرى، وسنكون على موعد مع مباراة هامة في الدوري الإيطالي بين جنوى وميلان، وسيلعب كريستال بالاس أمام نوتينجهام في الدوري الإنجليزي.

وفي الدوري المصري نتابع لقاء بتروجيت أمام سيراميكا كيلوباترا، والبنك الأهلي أمام الزمالك، بالاضافة إلى مواجهات الجولة 32 من دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 5 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.