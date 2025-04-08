كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في البطولات العالمية والعربية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنكون فيه على موعد مع الإثارة والحماس في البطولات المختلفة.

ففي يوم الأربعاء 9 أبريل 2025 تستمر مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي نتابع فيها مباراة برشلونة مع بوروسيا دورتموند، ومواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.

وفي دوري أبطال إفريقيا، سنكون على موعد مع مباراة في إياب ربع النهائي، والتي يلعب فيها مولودية الجزائر مع أورلاندو بيراتس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.