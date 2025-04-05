جدول مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من الدوري السعودي مرورًا باستمرار جولات المسابقات الأوروبية الكبرى.

في دوري روشن ستتجه الأنظار لمتابعة مباراة الفيحاء والفتح والرائد والخليج وكذلك مباراة الشباب ضد مضيفه الوحدة.

وتستمر جولة جديدة من الدوري الإنجليزي، فيها يلعب مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي، وفي الدوري الإسباني يلعب إشبيلية مع أتلتيكو مدريد بينما تزدهر قمة روما ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 6 أبريل 2025 والقنوات الناقلة.