جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين في دوري روشن وباقي البطولات ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي يشهد مباريات هامة في مختلف المسابقات بدءًا من دوري روشن السعودي مرورًا بدوري الأبطال.

في دوري روشن سيلعب الهلال مع الرائد، الأهلي ضد التعاون، ولكن أبرزها لقاء الأصفرين بين الاتحاد والنصر، وذلك في الجولة 30 من المسابقة.

كما نتابع لقاء باريس سان جيرمان وآرسنال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كذلك نتابع مباريات ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري، بالاضافة إلى لقاءات دوري يلو السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 7 مايو 2025 والقنوات الناقلة.