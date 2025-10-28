اتفق نادي برشلونة الإسباني مع لاعبه لامين يامال، على تأجل فعالية رعاية دعائية، كان من المقرر أن يظهر بها الجناح الشاب ظهر الثلاثاء، وذلك من أجل تهدئة الأجواء قليلًا.
تجنبًا لأزمة جديدة؟ فرمان لبرشلونة يحرم يامال من الظهور بحدث دعائي بعد الكلاسيكو!
جدل واسع حول يامال
يامال كان في قفص الاتهام على مدار الأيام القليلة الماضية، بسبب تصريحاته المستفزة ضد ريال مدريد، باتهامه الغريم التقليدي بأنه "يسرق ويشتكي" مما أثار موجة هائلة من الغضب في إسبانيا.
الأمر انعكس على الكلاسيكو الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث دخل اللاعب في عدة مناوشات مع أكثر من لاعب بالفريق الخصم، في المباراة التي انتهت بخسارة الفريق الكتالوني بنتيجة 2/1 يوم الأحد الماضي.
- Getty Images Sport
إلغاء حدث دعائي
الصحفي "خوسيه ألفاريز" قال إن برشلونة اتفق مع يامال على إلغاء الفعالية الأخيرة، وكان من المقرر أن يتحدث النجم الشاب مع الصحافة، ولكن النادي نصحه بعدم الظهور في الوقت الحالي ليرضخ صاحب الـ18 سنة ويوافق على الأمر.
وقال الصحفي نصًا:"لن يقوم يامال بالفعالية الإعلانية التي كان من المقرر حدوثها اليوم، لإيمانه بأنه حان الوقت للتركيز على أن يكون بأفضل حال ممكن".
وأضاف:"الأمر لا يتعلق بظهوره الأخير مع أحد المؤثرين عبر موقع يوتيوب، والذي كان يهدف إلى أمور أخرى ليست متعلقة بسبب الفعالية التي كان سيتواجد بها".
- Getty Images Sport
يامال يلعب بنصف قوته
تحدث الدكتور بيدرو لويس ريبول، أحد أبرز أطباء الإصابات الرياضية، في مقابلة مع برنامج El Larguero عن الحالة البدنية للاعب برشلونة لامين يامال، كاشفًا أن اللاعب يعاني من الفتق الرياضي (Pubalgia)، وهي إصابة “مُعطِّلة” تؤثر بشكل كبير على الأداء البدني.
وقال ريبول: "إنها إصابة يصعب علاجها حقًا، وتتميّز بآلام تحدّ من قدرة اللاعب على الحركة والتسديد بنسبة تصل إلى 50%، وهذا بالضبط ما شاهدناه في الكلاسيكو."
وأضاف: "هو بالكاد يسدد على المرمى، يواجه صعوبة في الحركة، ويقوم بتمارين التمدد بشكل مستمر... إنها آلام مزمنة تتيح له اللعب ولكنها تمنعه من الوصول إلى مستواه الحقيقي وتقلل كثيرًا من مردوده."
وأوضح الطبيب أن هذه الإصابة لا تُسبّب ضررًا هيكليًا في المفصل، لكنها قد تستمر لأسابيع أو حتى أشهر إذا لم تُعالَج بالشكل الصحيح، مؤكّدًا ما لاحظه مشجعو برشلونة بأن يامال يلعب بعيدًا عن جاهزيته البدنية الكاملة.
ماذا بعد لبرشلونة وريال مدريد؟
فريق برشلونة الأول لكرة القدم يُعاني من مشاكل عديدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أثرت على مستواه في كثير من المباريات، محليًا وقاريًا. أبرز هذه المشاكل؛ هي الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وكريستينسن وجوان جارسيا".
بعد الفوز على أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب العام، وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا، على تأهُل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق (ذهاب وإياب).
أما في الدوري، فقد ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد في سباق الصدارة، حيث رفع الميرنجي رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات (سقط في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد)، أما البارسا فقد خسر مباراتين (ريال مدريد وإشبيلية) وتعادل أمام رايو فاييكانو، مع 7 انتصارات.
عقب الكلاسيكو، يواجه نادي برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية.
على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.
وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.
أما في دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.
أما ريال مدريد، الذي يحتل صدارة الترتيب العام لدوري الأبطال، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وها هو يبتعد بصدارة الليجا، فيستعد لمباريات مهمة قبل نهاية 2025.
بعد حسم الكلاسيكو، ينتظر ريال مدريد جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا في 1 نوفمبر، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة يوم 4 نوفمبر. ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاييكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.
ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي في 10 ديسمبر، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.