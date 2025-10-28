تجنبًا لأزمة جديدة؟ فرمان لبرشلونة يحرم يامال من الظهور بحدث دعائي بعد الكلاسيكو!

فريق برشلونة الأول لكرة القدم يُعاني من مشاكل عديدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أثرت على مستواه في كثير من المباريات، محليًا وقاريًا. أبرز هذه المشاكل؛ هي الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وكريستينسن وجوان جارسيا".

بعد الفوز على أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب العام، وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا، على تأهُل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق (ذهاب وإياب).

أما في الدوري، فقد ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد في سباق الصدارة، حيث رفع الميرنجي رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات (سقط في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد)، أما البارسا فقد خسر مباراتين (ريال مدريد وإشبيلية) وتعادل أمام رايو فاييكانو، مع 7 انتصارات.

عقب الكلاسيكو، يواجه نادي برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية.

على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.

وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.

أما في دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.

أما ريال مدريد، الذي يحتل صدارة الترتيب العام لدوري الأبطال، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ وإنتر وآرسنال بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، وها هو يبتعد بصدارة الليجا، فيستعد لمباريات مهمة قبل نهاية 2025.

بعد حسم الكلاسيكو، ينتظر ريال مدريد جدول مباريات مزدحم وحاسم خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، يستهله "الميرينجي" بمواجهة قوية على أرضه أمام فالنسيا في 1 نوفمبر، قبل أن يرحل لمواجهة ليفربول في قمة أوروبية مرتقبة يوم 4 نوفمبر. ويستكمل الفريق الأبيض مشواره بلقاءات هامة ضد رايو فاييكانو وإلتشي وأوليمبياكوس.

ويشهد شهر ديسمبر صدامات من العيار الثقيل، أبرزها استضافة مانشستر سيتي في 10 ديسمبر، ومواجهة سيلتا فيجو، قبل أن يختتم العام بمباريات ضد ألافيس ومواجهة كلاسيكية مرتقبة أمام إشبيلية.