عين على الحكم | هدف مشكوك في صحته وطرد غير محتسب يثيران الجدل برباعية آرسنال أمام أستون فيلا

كعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يمر أي أسبوع سوى بحدوث حالات من الجدل التحكيمي، والتشكيك في القرارات الحاسمة، وموعدنا هذه المرة مع مباراة آرسنال وأستون فيلا.

اللقاء الذي انتهى بفوز المدفعجية بنتيجة 4/1 في الجولة التاسعة عشر على ملعب الإمارات، مساء الثلاثاء، أداره الحكم دارين إنجلاند، وشهد بعض الحالات الجدلية التي أثارت الشكوك حول صحتها.

ويأتي ذلك في ظل المنافسة الشرسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، حيث يحتل آرسنال الصدارة بعد هذا الانتصار برصيد 45 نقطة، مقابل 40 لمانشستر سيتي الثاني و39 لأستون فيلا صاحب المركز الثالث.

وفي السطور التالية، نستعرض معًا بعض الحالات التحكيمية التي أثارت جدلًا خلال تلك المواجهة الهامة..