علي سمير

عين على الحكم | هدف مشكوك في صحته وطرد غير محتسب يثيران الجدل برباعية آرسنال أمام أستون فيلا

انتصار مريح لآرسنال يحافظ للفريق على موقعه بصدارة الدوري الإنجليزي

كعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، لا يمر أي أسبوع سوى بحدوث حالات من الجدل التحكيمي، والتشكيك في القرارات الحاسمة، وموعدنا هذه المرة مع مباراة آرسنال وأستون فيلا.

اللقاء الذي انتهى بفوز المدفعجية بنتيجة 4/1 في الجولة التاسعة عشر على ملعب الإمارات، مساء الثلاثاء، أداره الحكم دارين إنجلاند، وشهد بعض الحالات الجدلية التي أثارت الشكوك حول صحتها.

ويأتي ذلك في ظل المنافسة الشرسة على لقب البريميرليج هذا الموسم، حيث يحتل آرسنال الصدارة بعد هذا الانتصار برصيد 45 نقطة، مقابل 40 لمانشستر سيتي الثاني و39 لأستون فيلا صاحب المركز الثالث.

وفي السطور التالية، نستعرض معًا بعض الحالات التحكيمية التي أثارت جدلًا خلال تلك المواجهة الهامة..

    طرد غير محتسب

    بعيدًا عن النتيجة وتأثيرها على صراع اللقب، كانت هناك حالة تحكيمية مهمة في الدقيقة 57 من زمن المباراة عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم آرسنال بهدفين نظيفين، وكان من الممكن أن تتسبب في قلب الأمور لصالح الضيوف.

    ميكيل ميرينو ظهر وهو يقوم بجذب مورجان رودجرز لاعب أستون فيلا بطريقة واضحة ومتعمدة، وكان من الممكن أن يحصل على بطاقة صفراء ثانية ثم يتم طرده بعدها.

    ومع ذلك قرر الحكم دارين إنجلاند تجاهل المطالب بطرد ميرينو ليقوم باستئناف اللعب بشكل طبيعي، قبل أن يقوم ميكيل أرتيتا بتبديل اللاعب الإسباني في الدقيقة 73 خشية تعرضه لواقعة مشابهة.

    الحالة لم تكن الوحيدة

    هدف آرسنال الأول عن طريق المدافع البرازيلي جابرييل صاحبته الكثير من الشكوك، حول إمكانية قيامه باعتراض الحارس إيميليانو مارتينيز وإعاقته عن الوصول إلى الكرة بطريقة شرعية، ولكن مع الرجوع لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف.

    ولكن الدوري الإنجليزي سبق أن نشر بيانًا رسميًا لتوضيح تلك الحالات المشابهة، وقال إنه يسمح لأي لاعب التداخل مع الحارس داخل منطقته، بشرط ألا يكون تركيزه عليه فقط، بل يقوم بمحاولة لعب الكرة والتنافس عليها.

    لقطة الهدف الثالث لصالح لياندرو تروسار كذلك احتاجت إلى تدخل تقنية الفيديو، بوجود شكوك حول تسلل على الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا على الجانب الأيمن، وفي النهاية أقر الحكم بصحته.

    وأخيرًا، كانت هناك شبهة أحقية آرسنال في الحصول على ركلة جزاء بالوقت بدل الضائع، بعد ارتطام الكرة في ذراع المدافع السويدي فيكتور لينديلوف داخل منطقة الجزاء، وهي اللقطة التي تجاهلها إنجلاند تمامًا واعتبر اللاعب غير متعمد.

    انتصار مريح للمدفعجية

    الأمور في البداية كانت صعبة بالنسبة لآرسنال، حيث كان على وشك اهتزاز شباكه في الشوط الأول من المباراة، بعد عدة محاولات كان أبرزها للمهاجم الإنجليزي أولي واتكينز.

    ولكن في الشوط الثاني انقلبت الأمور تمامًا، وانتفض المدفعجية برباعية ساحقة، وكانت البداية عن طريق جابرييل من ركلة ركنية، قبل أن يسجل مارتن زوبيميندي الثاني في الدقيقة 52، ثم أضاف تروسار الثالث بالدقيقة 69 وأكمل جابرييل جيسوس العائد من الإصابة الرباعية بهدف آخر.

    وبعدها حاول أولي واتكينز تصحيح الأمور في اللحظات الأخيرة، مسجلًا هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 94 من عمر المباراة.

    ما هو القادم لآرسنال؟

    آرسنال يلعب أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي يوم 3 يناير القادم على أرض الأخير، قبل استضافة ليفربول يوم 8 يناير 2026، وبعدها يلعب ضد بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي.

    وفي يوم 14 يناير القادم، سيلعب آرسنال أمام تشيلسي في نصف نهائي كأس رابطة المحترفين كاراباو كب، ثم يخرج لملاقاة نوتنجهام فورست يوم 17 من نفس الشهر في البريميرليج.

    وأما باالنسبة لباقي نتائج الجولة التي أقيمت مساء الثلاثاء، فقد فاز نيوكاسل يونايتد على بيرنلي 3/1، إيفرتون على نوتنجهام فورست 2/0، وتعادل مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون 1/1 وتشيلسي مع بورنموث 2/2، ووست هام مع برايتون 2/2.

