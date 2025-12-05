القرعة.. ذلك الحدث الذي يحبس أنفاس العالم، والذي قد يفوق في إثارته أحياناً مباريات البطولة نفسها.

اليوم، وبينما تتجه أنظار الجميع صوب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك لمتابعة قرعة مونديال 2026، لا يمكننا أن نمرر هذا الحدث دون استرجاع شريط الذكريات.

مراسم القرعة ليست دائماً مجرد كرات ساخنة وباردة أو أسماء منتخبات، بل هي مسرح للأحداث الغريبة، المواقف المحرجة، وأحياناً "الفضائح" الكروية والسياسية.

من انتقام الممثلات إلى ضحكات السخرية، وصولاً إلى الحدث الأبرز الذي شهدناه الليلة بظهور دونالد ترامب.. إليكم أغرب مواقف القرعة عبر التاريخ.