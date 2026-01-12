بكلمتين فقط .. جان ميشيل أولاس يُلهب حماس جماهير ليون بدعوة لعودة كريم بنزيما!

هناك قصص لا تنتهي أبدًا؛ منها تلك القصة التي تربط بين أولمبيك ليون، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي كان النادي بوابته لإظهار موهبته إلى العالم، قبل أن يكتب التاريخ مع ريال مدريد، ثم يستقر به المقام في الاتحاد.

كانت جملة بسيطة، نطق بها جان ميشيل أولاس، رئيس ليون السابق، في برنامج تليفزيوني، لإحياء تلك القصة، أثناء طرح حلم جماعي، بين الحنين والعاطفة والرمز القوي لنادٍ بأكمله.