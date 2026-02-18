جاني إنفانتينو "مصدوم وحزين" بسبب مزاعم الإساءة العنصرية الموجهة إلى فينيسيوس جونيور، ورئيس الفيفا يعرب عن "تضامنه الكامل"

سجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة في البرازيل، مما ساعد ريال مدريد في النهاية على الفوز 1-0 في مباراة الذهاب من الدور الفاصل مع بنفيكا. ومع ذلك، شابت المباراة مزاعم بإساءة عنصرية من جانلوكا بريستياني، حيث أبلغ فينيسيوس الحكم بتعليقات الأرجنتيني، مما دفع المسؤول إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية.

استؤنفت المباراة بعد توقف دام عشر دقائق، لكن بنفيكا ومدربه جوزيه مورينيو تعرضا لانتقادات بسبب ردهما على الحادث.

وادعى بنفيكا أن بريستياني كان ضحية "تشهير"، بينما بدا مورينيو وكأنه يلمح إلى أن فينيسيوس هو الذي حرض على الإساءة من خلال احتفاله بالهدف، وأصر على أن ناديه لا يمكن أن يكون عنصريًا بطبيعته نظرًا لأن أوزيبيو يعتبر أسطورة هناك.